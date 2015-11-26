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*Kipelov*



3 сен 2021 : 		 Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью

9 май 2021 : 		 Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ

21 апр 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

9 фев 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом

9 май 2020 : 		 Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"

1 фев 2019 : 		 КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»

29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

22 сен 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

6 май 2016 : 		 Группа КИПЕЛОВ получила награду "Золотой венец Победы"

2 май 2016 : 		 КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова

30 апр 2016 : 		 Кавер-версия группы КИПЕЛОВ от Данила Плужникова

27 янв 2016 : 		 КИПЕЛОВ выпустили клип на сингл "Непокоренный"

7 дек 2015 : 		 КИПЕЛОВ сняли клип на сингл "Непокоренный"

19 окт 2015 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ

26 сен 2015 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ «Непокоренный»

6 июл 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

9 май 2015 : 		 Группа КИПЕЛОВ поздравляет с ДНЕМ ПОБЕДЫ

31 дек 2014 : 		 Новогоднее поздравление от группы КИПЕЛОВ

23 дек 2014 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила кавер-версию DEEP PURPLE

12 дек 2014 : 		 Профессиональное видео исполнения новой песни группы КИПЕЛОВ

7 дек 2014 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

21 ноя 2014 : 		 Группа КИПЕЛОВ представит новые песни

8 сен 2014 : 		 Лидер группы КИПЕЛОВ исполнил гимн клуба "Спартак"

22 июл 2014 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новой песней

26 ноя 2013 : 		 Автограф-сессия группы КИПЕЛОВ и предварительная продажа DVD "X лет"

2 ноя 2013 : 		 КИПЕЛОВ выпустит концертный альбом на DVD/CD

10 мар 2013 : 		 Группа КИПЕЛОВ представила новую песню

28 фев 2013 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ выйдет в марте

26 фев 2013 : 		 Группа КИПЕЛОВ представила новую песню

25 фев 2013 : 		 Группа КИПЕЛОВ получила награду за «Лучший концерт»

21 фев 2013 : 		 КИПЕЛОВ записал партии вокала для нового сингла

11 сен 2012 : 		 Группа КИПЕЛОВ записалась с оркестром

9 июл 2012 : 		 Видео с выступления группы КИПЕЛОВ

13 июн 2011 : 		 КИПЕЛОВ и TARJA TURUNEN спели дуэтом на фестивале "Рок над Волгой"

18 мар 2011 : 		 КИПЕЛОВ и TARJA TURUNEN споют дуэтом

20 дек 2010 : 		 КИПЕЛОВ : подробности нового альбома "Жить вопреки"

19 май 2010 : 		 Группа КИПЕЛОВ о смерти DIO

10 фев 2009 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ

2 июл 2008 : 		 Автограф-сессия группы КИПЕЛОВ

28 июн 2008 : 		 Группа КИПЕЛОВ выпустит концертный DVD/CD «V ЛЕТ»

2 окт 2007 : 		 КИПЕЛОВ на Радио России

10 июн 2007 : 		 Группа КИПЕЛОВ переиздаст альбом "Реки времен"

5 июн 2007 : 		 Новое видео группы КИПЕЛОВ

6 фев 2007 : 		 КИПЕЛОВ сочиняет песни для нового альбома

14 ноя 2005 : 		 КИПЕЛОВ: новое издание альбома, автограф-сессия

7 июл 2005 : 		 Новый альбом группы КИПЕЛОВ выйдет в сентябре

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Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью


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Группа КИПЕЛОВ представляет долгожданный мини-альбом (EP) «Часы Судного дня» (2021)!

Трек-лист:

01. Огненная дуга
02. Часы Судного дня
03. Лунный ковчег
04. Крик тишины

Релиз состоится в октябре текущего года на лейбле "Moroz Records".

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КомментарииСкрыть/показать 3 )

xRReth


3 сен 2021, 13:04		Уууррррряяяяяя!!!1 Кипелов - знак качества

AlexTronenko


3 сен 2021, 13:06		послушаем как звучит Кипелов с нормальным барабанщиком

Санчез


3 сен 2021, 14:05		AlexTronenko, а че Манякин плохо играет? или кто там щас


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