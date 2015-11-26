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Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью





Группа КИПЕЛОВ представляет долгожданный мини-альбом (EP) «Часы Судного дня» (2021)!



Трек-лист:



01. Огненная дуга

02. Часы Судного дня

03. Лунный ковчег

04. Крик тишины



Релиз состоится в октябре текущего года на лейбле "Moroz Records".



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