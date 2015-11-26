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Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню
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АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов
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Новое видео [AMATORY]
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Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ
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Новое видео TARDIGRADE INFERNO
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все новости группы
Kipelov
9 май 2021
:
Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ
21 апр 2021
:
Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню
9 фев 2021
:
Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом
9 май 2020
:
Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"
1 фев 2019
:
КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»
29 сен 2017
:
Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ
22 сен 2017
:
Новая песня группы КИПЕЛОВ
4 сен 2017
:
Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ
20 авг 2017
:
Название нового альбома группы КИПЕЛОВ
13 май 2017
:
КИПЕЛОВ в программе "Соль"
30 апр 2017
:
Новая песня группы КИПЕЛОВ
11 июл 2016
:
Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ
6 май 2016
:
Группа КИПЕЛОВ получила награду "Золотой венец Победы"
2 май 2016
:
КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова
30 апр 2016
:
Кавер-версия группы КИПЕЛОВ от Данила Плужникова
27 янв 2016
:
КИПЕЛОВ выпустили клип на сингл "Непокоренный"
7 дек 2015
:
КИПЕЛОВ сняли клип на сингл "Непокоренный"
19 окт 2015
:
Новый сингл группы КИПЕЛОВ
26 сен 2015
:
Новый сингл группы КИПЕЛОВ «Непокоренный»
6 июл 2015
:
Профессиональное видео полного выступления группы КИПЕЛОВ
9 май 2015
:
Группа КИПЕЛОВ поздравляет с ДНЕМ ПОБЕДЫ
31 дек 2014
:
Новогоднее поздравление от группы КИПЕЛОВ
23 дек 2014
:
Группа КИПЕЛОВ исполнила кавер-версию DEEP PURPLE
12 дек 2014
:
Профессиональное видео исполнения новой песни группы КИПЕЛОВ
7 дек 2014
:
Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню
21 ноя 2014
:
Группа КИПЕЛОВ представит новые песни
8 сен 2014
:
Лидер группы КИПЕЛОВ исполнил гимн клуба "Спартак"
22 июл 2014
:
Группа КИПЕЛОВ работает над новой песней
26 ноя 2013
:
Автограф-сессия группы КИПЕЛОВ и предварительная продажа DVD "X лет"
2 ноя 2013
:
КИПЕЛОВ выпустит концертный альбом на DVD/CD
10 мар 2013
:
Группа КИПЕЛОВ представила новую песню
28 фев 2013
:
Новый сингл группы КИПЕЛОВ выйдет в марте
26 фев 2013
:
Группа КИПЕЛОВ представила новую песню
25 фев 2013
:
Группа КИПЕЛОВ получила награду за «Лучший концерт»
21 фев 2013
:
КИПЕЛОВ записал партии вокала для нового сингла
11 сен 2012
:
Группа КИПЕЛОВ записалась с оркестром
9 июл 2012
:
Видео с выступления группы КИПЕЛОВ
13 июн 2011
:
КИПЕЛОВ и TARJA TURUNEN спели дуэтом на фестивале "Рок над Волгой"
18 мар 2011
:
КИПЕЛОВ и TARJA TURUNEN споют дуэтом
20 дек 2010
:
КИПЕЛОВ : подробности нового альбома "Жить вопреки"
19 май 2010
:
Группа КИПЕЛОВ о смерти DIO
10 фев 2009
:
Новый сингл группы КИПЕЛОВ
2 июл 2008
:
Автограф-сессия группы КИПЕЛОВ
28 июн 2008
:
Группа КИПЕЛОВ выпустит концертный DVD/CD «V ЛЕТ»
2 окт 2007
:
КИПЕЛОВ на Радио России
10 июн 2007
:
Группа КИПЕЛОВ переиздаст альбом "Реки времен"
5 июн 2007
:
Новое видео группы КИПЕЛОВ
6 фев 2007
:
КИПЕЛОВ сочиняет песни для нового альбома
14 ноя 2005
:
КИПЕЛОВ: новое издание альбома, автограф-сессия
7 июл 2005
:
Новый альбом группы КИПЕЛОВ выйдет в сентябре
сегодня
Прощальное танго от группы
КИПЕЛОВ
Группа КИПЕЛОВ поздравляет всех с праздников Великой Победы!
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Crane76
9 май 2021, 16:00
Дичь
Mich
9 май 2021, 18:33
Мда. Можно сказать, что у Валерия Саныча все больше меняется ЦА. С вокалом совсем все плохо.
Red One
9 май 2021, 21:29
Прощай, Лерсаныч!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).