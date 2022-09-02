2 сен 2022



Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ



К 20-летию группы Кипелов Moroz Records представляет коллекционное подарочное издание на виниле и компакт-дисках, включающее всю основную дискографию Артиста до 2019 года.

Фонограммы прошли процесс бережного ремастеринга – под пристальным контролем музыкантов группы и с максимальным уважением к оригинальному саунду альбомов.

Знакомое оформление альбомов и концертов было дополнено элементами серийности для большего единообразия и узнаваемости.



В подарочное издание войдут два концертных трека, специально записанных для этого релиза и не издававшихся ранее.



CD-бокс включает следующие записи:



«Путь наверх» (2003, Live) – 2CD

«Реки времён» (2005) – 1 CD

«Жить вопреки» (2011) – 1CD

«Звёзды и кресты» (2017) – 1CD

«Синглы и бонусы» (2022) – 2 CD http://www.kipelov.ru





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