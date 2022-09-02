Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Новая песня SLAUGHTER TO PREVAIL 4
*Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ 1
*Вышел новый сплит ПУ­ТЬ / IGNIS 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SLAUGHTER TO PREVAIL 4
*Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ 1
*Вышел новый сплит ПУ­ТЬ / IGNIS 1
[= ||| все новости группы



*

Kipelov

*



2 сен 2022 : 		 Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ

9 май 2022 : 		 КИПЕЛОВ - Нам нужна одна победа

13 янв 2022 : 		 Вдова Курта Хауэнштайна получила винил группы КИПЕЛОВ

5 ноя 2021 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Вечерний Ургант"

8 окт 2021 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

24 сен 2021 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

3 сен 2021 : 		 Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью

9 май 2021 : 		 Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ

21 апр 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

9 фев 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом

9 май 2020 : 		 Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"

1 фев 2019 : 		 КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»

29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

22 сен 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

6 май 2016 : 		 Группа КИПЕЛОВ получила награду "Золотой венец Победы"

2 май 2016 : 		 КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова

30 апр 2016 : 		 Кавер-версия группы КИПЕЛОВ от Данила Плужникова

27 янв 2016 : 		 КИПЕЛОВ выпустили клип на сингл "Непокоренный"

7 дек 2015 : 		 КИПЕЛОВ сняли клип на сингл "Непокоренный"

19 окт 2015 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ

26 сен 2015 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ «Непокоренный»
Показать далее
| - |

|||| 2 сен 2022

Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ



zoom
К 20-летию группы Кипелов Moroz Records представляет коллекционное подарочное издание на виниле и компакт-дисках, включающее всю основную дискографию Артиста до 2019 года.
Фонограммы прошли процесс бережного ремастеринга – под пристальным контролем музыкантов группы и с максимальным уважением к оригинальному саунду альбомов.
Знакомое оформление альбомов и концертов было дополнено элементами серийности для большего единообразия и узнаваемости.

В подарочное издание войдут два концертных трека, специально записанных для этого релиза и не издававшихся ранее.

CD-бокс включает следующие записи:

«Путь наверх» (2003, Live) – 2CD
«Реки времён» (2005) – 1 CD
«Жить вопреки» (2011) – 1CD
«Звёзды и кресты» (2017) – 1CD
«Синглы и бонусы» (2022) – 2 CD



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 сен 2022
F
FaycT
А "Реки времён", интересно, именно в версии 2005-го года? Раз уж "с максимальным уважением к оригинальному саунду альбомов"...

просмотров: 169

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом