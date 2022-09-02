Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ

К 20-летию группы Кипелов Moroz Records представляет коллекционное подарочное издание на виниле и компакт-дисках, включающее всю основную дискографию Артиста до 2019 года.
Фонограммы прошли процесс бережного ремастеринга – под пристальным контролем музыкантов группы и с максимальным уважением к оригинальному саунду альбомов.
Знакомое оформление альбомов и концертов было дополнено элементами серийности для большего единообразия и узнаваемости.
В подарочное издание войдут два концертных трека, специально записанных для этого релиза и не издававшихся ранее.
CD-бокс включает следующие записи:
«Путь наверх» (2003, Live) – 2CD
«Реки времён» (2005) – 1 CD
«Жить вопреки» (2011) – 1CD
«Звёзды и кресты» (2017) – 1CD
«Синглы и бонусы» (2022) – 2 CD
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).