Трейлер к специальному изданию EPICA vs METROPOLE ORKEST Трейлер к специальной версии композиции EPICA vs METROPOLE ORKEST "Beyond The Matrix - The Battle", доступен ниже.



Летом 2017 года благодаря сплоченной фэн-базе, EPICA стала победителями в конкурсе, устроенном Metropole Orkest. Первым призом была запись композиции на выбор победителя. В перерыве своих напряженных гастролей, группа запишет с оркестром композицию "Beyond The Matrix", партию соло для которой записал давний друг команды, Arjen Lucassen (AYREON), занявший в этом конкурсе второе место.



Coen Janssen: «Мы решили устроить своеобразный "баттл", дабы в полной мере отразить силу обоих миров — нашу тяжесть и их джазовость, но как все соединить воедино... И тут за дело взялся Tom Trapp, уникальный аранжировшик. Он полностью уловил нашу идею и перевел все в замечательные аранжировки для Metropole Orkest. От эмбиент-пластов до тяжелых симфонических и поражающих своей грандиозностью фрагментов... в этой песне есть все! Ожидайте самого неожиданного!!! Это просто удивительно наблюдать за работой подобного профи и я учился у него буквально на каждом шагу. То, как дирижер, аранжировщик и оркестр взаимодействуют и играют — это то нечто, что мне редко доводилось встречать. Уникальный опыт и, как результат, уникальная версия "Beyond The Matrix"».



EPICA VS METROPOLE ORKEST "Beyond The Matrix - The Battle" будет выпущена ограниченным тиражом на виниле и в цифровом варианте 26 октября на Nuclear Blast.













