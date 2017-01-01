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Epica

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16 ноя 2018 : 		 Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами

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29 сен 2018 : 		 Трейлер к специальному изданию EPICA vs METROPOLE ORKEST

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23 июл 2018 : 		 Новое видео EPICA

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23 июн 2018 : 		 Новая песня EPICA

18 июн 2018 : 		 Трейлер нового релиза EPICA

28 май 2018 : 		 Новая песня EPICA

20 май 2018 : 		 Новый ЕР EPICA выйдет летом

3 май 2018 : 		 Новое видео EPICA

16 апр 2018 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к EPICA

6 мар 2018 : 		 Видео с выступления EPICA

28 фев 2018 : 		 Новое видео EPICA

20 ноя 2017 : 		 Рассказ о концерте EPICA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео EPICA

3 ноя 2017 : 		 EPICA отметит тысячное шоу

31 окт 2017 : 		 Акустика от EPICA

21 сен 2017 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к EPICA

5 сен 2017 : 		 Видео с выступления EPICA

3 сен 2017 : 		 Рассказ об издании нового релиза EPICA

29 авг 2017 : 		 Новое видео EPICA

21 авг 2017 : 		 Трейлер к новому EP EPICA

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Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами



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Группа EPICA отметит десятилетие с момента выхода альбома "Design Your Universe" серией эксклюзивных концертов.

Simone: «После всех этих лет 'Design Your Universe' остается одним из моих самых любимых альбомов EPICA. Я знаю, что послание, стоящее за заглавной песней, также находит отклик у многих наших поклонников, потому что у многих есть татуировки, связанные с "Design Your Universe". Заглавный трек и 'Unleashed' — это песни, которые мне очень дороги, как и те воспоминания, которые они оставили из того периода нашей карьеры. Я с нетерпением жду возможности вернуться в прошлое вместе с мо вами, когда мы будем исполнять на концертах больше материала из нашего альбома 'Design Your Universe'.»


Гитарист Mark Jansen: «Мне очень дорог 'Design Your Universe'. Это альбом, который был создан в очень вдохновляющее время. Заглавный трек о том, что мы все можем создать свою судьбу, и он остается одним из моих самых любимых треков для исполнения на концертах. Кроме того, немало других песен альбома заслуживают того, чтобы их сыграли снова, и мы это сделаем! Наш сет будет наполнен песнями из альбома 'Design Your Universe', так что не упустите эту возможность!»

Даты выступлений:

Oct. 04 - D - Oberhausen - Turbinenhalle

Oct. 05 - NL - Utrecht - Tivoli Vredenburg

Oct. 06 - F - Paris - Elysée Montmartre

Oct. 10 - ISR - Tel Aviv - Barby Club

Oct. 12 - RU - Moscow - Glavclub



EPICA Announces 'Design Your Universe' 10th-Anniversary Shows




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

aka makc
16 ноя 2018, 16:30		Отличная новость


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