Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами



Группа EPICA отметит десятилетие с момента выхода альбома "Design Your Universe" серией эксклюзивных концертов.



Simone: «После всех этих лет 'Design Your Universe' остается одним из моих самых любимых альбомов EPICA. Я знаю, что послание, стоящее за заглавной песней, также находит отклик у многих наших поклонников, потому что у многих есть татуировки, связанные с "Design Your Universe". Заглавный трек и 'Unleashed' — это песни, которые мне очень дороги, как и те воспоминания, которые они оставили из того периода нашей карьеры. Я с нетерпением жду возможности вернуться в прошлое вместе с мо вами, когда мы будем исполнять на концертах больше материала из нашего альбома 'Design Your Universe'.»





Гитарист Mark Jansen: «Мне очень дорог 'Design Your Universe'. Это альбом, который был создан в очень вдохновляющее время. Заглавный трек о том, что мы все можем создать свою судьбу, и он остается одним из моих самых любимых треков для исполнения на концертах. Кроме того, немало других песен альбома заслуживают того, чтобы их сыграли снова, и мы это сделаем! Наш сет будет наполнен песнями из альбома 'Design Your Universe', так что не упустите эту возможность!»



Даты выступлений:



Oct. 04 - D - Oberhausen - Turbinenhalle



Oct. 05 - NL - Utrecht - Tivoli Vredenburg



Oct. 06 - F - Paris - Elysée Montmartre



Oct. 10 - ISR - Tel Aviv - Barby Club



Oct. 12 - RU - Moscow - Glavclub















