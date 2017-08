21 авг 2017



Трейлер к новому EP EPICA Второй трейлер к "The Solace System", предстоящему EP голландских симфо-металлистов EPICA, можно посмотреть ниже. "The Solace System" выйдет 1 сентября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. The Solace System

02. Fight Your Demons

03. Architect Of Light

04. Wheel Of Destiny

05. Immortal Melancholy

06. Decoded Poetry



«Все получилось только из-за того, что запись не должна превышать 76 минут, а так как группа была против идеи выпуска двойного альбома, мы просто решили выпустить эти шесть треков на отдельном ЕР».



























