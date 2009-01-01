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EPICA отметит тысячное шоу 14 апреля EPICA отметит тысячное выступление в своей карьере — все произойдет ровно в том же зале 013, где шестнадцать лет назад они впервые вышли на сцену. Специальными гостями вечера станут MYRKUR и OCEANS OF SLUMBER.















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