сегодня



ANNEKE VAN GIERSBERGEN о будущих концертах с THE GATHERING



ANNEKE VAN GIERSBERGEN в недавнем интервью поговорила о будущих концертах с THE GATHERING по случаю 30-летия альбома "Mandylion":



«Ну, на самом деле, я очень волнуюсь... Эта идея пришла как-то спонтанно. Мы разговаривали, просто пили кофе и говорили о жизни, о других вещах, а потом мы заговорили о том, что «Mandylion» исполняется 30 лет, и поскольку время летит, мы не особо задумывались об этом. А потом мы подумали: «Может быть, мы можем сделать с ним что-нибудь хорошее?» Потому что это такой важный альбом для нас лично, потому что мы отлично провели время в начале карьеры THE GATHERING со мной, конечно же. И мы пришли к выводу: «Если мы что-то делаем, то нужно делать это сейчас, потому что в следующем году уже не будет такой хорошей причины, ведь „Mandylion“ уже 30 лет, и давайте сделаем что-то хорошее». И вот мы составили такой план и придумали идеи для концертов. А потом многие люди захотели прийти на эти шоу. То есть я знаю, что THE GATHERING все еще популярная группа, и я знаю, что она жива - людям действительно нравится музыка THE GATHERING и сейчас, и тогда. Но мы не ожидали, что столько людей отреагируют на это и захотят купить билет [чтобы снова увидеть наше выступление]. Так что мы очень рады. И мы собираемся провести несколько прекрасных шоу и получить массу удовольствия от совместных выступлений, потому что прошло много времени. Прошло же уже лет 10, насколько помню».



Когда интервьюер поинтересовался возможностью выступления THE GATHERING в Испании, она сказала:



«Все спрашивают. Я к тому, что это фантастика. Это отличная ситуация, когда многие люди хотят, чтобы мы приехали в их страну. Но мы сосредоточены на этих шоу здесь, и многие люди едут ради этого, так что все просто замечательно. А там посмотрим. Но сейчас мы просто сосредоточены на этих шоу, а дальше - как пойдет».



На вопрос о том, какую песню THE GATHERING ей больше всего хочется исполнить снова, Anneke сказала:



«На этом альбоме [„Mandylion“] царит самая разнообразная атмосфера, но мне нравятся песни вроде »On Most Surfaces« [с альбома 1997 года »Nighttime Birds"], потому что они тяжелые, а на этом альбоме мы можем выплеснуть всю энергию. Мне нравятся и более тяжелые песни, но, например, «In Motion #1» и «In Motion #2» очень, очень мелодичны — они переносят вас в некую историю — и это мне тоже очень нравится. Так что на альбоме присутствуют разные настроения, и все они мне нравятся. Но мне нравятся и тяжелые песни, особенно для живых выступлений, потому что я могу петь очень громко, отрываться и веселиться».







+0 -0



просмотров: 151