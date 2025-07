сегодня



THE GATHERING отметили 30-летие "Mandylion"



Видео с выступления THE GATHERING состава, записавшего альбом "Mandylion", доступно для просмотра ниже:



01. Mandylion (performed for the first time since 2001)

02. Eléanor (first time since 2019)

03. Fear The Sea (first time since 1997)

04. In Motion #1 (first time since 2018)

05. Analog Park (first time since 2019)

06. Broken Glass (first time since 2019)

07. Great Ocean Road

08. Waking Hour (first time since 2014)

09. Probably Built In The Fifties

10. In Motion #2 (first time since 2005)

11. Leaves

12. Sand And Mercury

13. Strange Machines



Encore:



14. Travel (first time since 2014)

15. On Most Surfaces (Inuït)

16. Saturnine











