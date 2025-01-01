Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
[= ||| все новости группы



*

The Gathering

*



18 авг 2025 : 		 Винилы THE GATHERING выйдут осенью

9 июл 2025 : 		 Концертное видео THE GATHERING'96

3 июл 2025 : 		 THE GATHERING отметили 30-летие "Mandylion"

25 апр 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о будущих концертах с THE GATHERING

22 апр 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN не собирается в тур с THE GATHERING. Пока

14 дек 2024 : 		 THE GATHERING добавили концертов

10 дек 2024 : 		 THE GATHERING отметят юбилей "Mandylion"

3 июн 2024 : 		 THE GATHERING получили золото

10 фев 2022 : 		 Новое видео THE GATHERING

3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

27 фев 2021 : 		 THE GATHERING пишут альбом

16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING

16 янв 2013 : 		 THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"

24 авг 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Винилы THE GATHERING выйдут осенью



zoom
7 Mater / Sevan Mater впервые выпустят одиночные виниловые версии двух записей THE GATHERING —Live At Dynamo Open Air и Katowice. Тираж пластинок составит по 500 копий.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом