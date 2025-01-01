×
The Gathering
Нидерланды
Atmospheric Rock
Trip Rock
Gothic Metal
Doom Metal
http://www.gathering.nl
http://www.myspace.com/gatheringofficial
https://www.facebook.com/thegatheringofficial
18 авг 2025
:
Винилы THE GATHERING выйдут осенью
9 июл 2025
:
Концертное видео THE GATHERING'96
3 июл 2025
:
THE GATHERING отметили 30-летие "Mandylion"
25 апр 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN о будущих концертах с THE GATHERING
22 апр 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN не собирается в тур с THE GATHERING. Пока
14 дек 2024
:
THE GATHERING добавили концертов
10 дек 2024
:
THE GATHERING отметят юбилей "Mandylion"
3 июн 2024
:
THE GATHERING получили золото
10 фев 2022
:
Новое видео THE GATHERING
3 дек 2021
:
Новое видео THE GATHERING
14 окт 2021
:
Новая песня THE GATHERING
27 фев 2021
:
THE GATHERING пишут альбом
16 дек 2020
:
Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах
7 апр 2020
:
Переиздание THE GATHERING выйдет весной
8 ноя 2019
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»
11 янв 2016
:
THE GATHERING не планируют выпускать DVD
3 янв 2016
:
Концертный трек THE GATHERING
14 дек 2014
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING
12 ноя 2014
:
THE GATHERING отыграли юбилейное шоу
18 июн 2014
:
Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте
13 сен 2013
:
Новая песня THE GATHERING
5 сен 2013
:
Новая песня THE GATHERING
8 авг 2013
:
Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре
24 янв 2013
:
Видео с выступления THE GATHERING
16 янв 2013
:
THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"
24 авг 2012
:
Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания
20 июн 2012
:
Мастеринг нового альбома THE GATHERING начнётся в пятницу
18 июн 2012
:
Барабанщик THE GATHERING о новом альбоме
29 май 2012
:
Новая песня THE GATHERING
25 апр 2012
:
THE GATHERING заканчивают работу над альбомом
3 апр 2012
:
Видео с выступления THE GATHERING состава 'Always'
20 янв 2012
:
Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре
28 дек 2011
:
THE GATHERING в составе 'Always' планируют выступления на европейских фестивалях
15 ноя 2011
:
Состав THE GATHERING, записавший альбом “Always”, воссоединится для благотворительного концерта
12 авг 2011
:
Новости о предстоящем альбоме THE GATHERING
16 июн 2011
:
Новое видео THE GATHERING
17 май 2011
:
Новая песня THE GATHERING
22 ноя 2010
:
THE GATHERING отыграли акустический сет
8 июн 2010
:
THE GATHERING сочиняют новый материал
4 янв 2010
:
Новое видео THE GATHERING
27 окт 2009
:
THE GATHERING отмечают двадцатилетний юбилей
13 июл 2009
:
Новое видео THE GATHERING
23 июн 2009
:
THE GATHERING впервые выступили с новой вокалисткой
7 май 2009
:
Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания целиком
9 апр 2009
:
Новая песня THE GATHERING в сети
15 мар 2009
:
Новый альбом THE GATHERING выйдет в мае
12 мар 2009
:
Объявлена вокалистка THE GATHERING, доступны семплы нового альбома
11 фев 2009
:
Детали нового альбома THE GATHERING
22 дек 2008
:
THE GATHERING выпустят новый альбом в апреле
14 май 2008
:
THE GATHERING работают над новым альбомом
25 окт 2007
:
Новости из лагеря THE GATHERING
6 сен 2007
:
Подробности о DVD/CD THE GATHERING
13 июн 2007
:
THE GATHERING начали поиски вокалиста
6 июн 2007
:
Anneke van Giersbergen ушла из THE GATHERING
3 апр 2007
:
THE GATHERING сняли DVD в Чили
21 фев 2007
:
THE GATHERING получили сразу две награды
12 фев 2007
:
THE GATHERING выступили на церемонии LiveXS Awards
7 ноя 2006
:
У ударника THE GATHERING родился сын
2 ноя 2006
:
Anneke van Giersbergen (THE GATHERING) споет на новом альбоме WETTON/DOWNES
9 фев 2006
:
THE GATHERING: трэклист и обложка альбома 'Home'
21 янв 2006
:
THE GATHERING подписали контракт с Sanctuary
22 ноя 2005
:
THE GATHERING записывают свой девятый альбом
5 ноя 2005
:
Последние новости от THE GATHERING
30 окт 2005
:
THE GATHERING начали запись нового альбома
15 окт 2005
:
Новый диск THE GATHERING будет более "гитарным"
21 авг 2005
:
THE GATHERING: подробности о DVD "A Sound Relief"
1 авг 2005
:
THE GATHERING: выпускается официальный DVD
17 июл 2005
:
THE GATHERING открывают свои архивы
6 сен 2002
:
The Gathering: новый альбом
3 дек 2001
:
The Gathering - работают…
сегодня
Винилы THE GATHERING выйдут осенью
7 Mater / Sevan Mater впервые выпустят одиночные виниловые версии двух записей THE GATHERING —Live At Dynamo Open Air и Katowice. Тираж пластинок составит по 500 копий.
http://www.gathering.nl
