сегодня



ANNEKE VAN GIERSBERGEN не собирается в тур с THE GATHERING. Пока



ANNEKE VAN GIERSBERGEN в недавнем интервью ответила на вопрос о том, каково будет вновь выступить вместе с THE GATHERING:



«Было здорово выдвинуть эту идею, просто поговорить об этом с группой, воссоединиться, просто поговорить об этом и разработать эти планы. И мы знали, что людям понравится эта идея и они придут на концерт, но я не предполагала, что это будет так потрясающе - люди хотели приобрести билеты, и они были распроданы с огромной скоростью. Мы все были шокированы этим и очень счастливы - счастливо шокированы. Так что мы с нетерпением ждем этого момента и репетируем, убеждаясь, что мы сделаем все возможное для этих шоу. Поэтому мы пересматриваем все старые песни, и это здорово. Да, хорошие времена».



На вопрос о том, есть ли у THE GATHERING какие-либо гастрольные планы помимо уже объявленных концертов, она сказала:



«Пока нет. Мы сосредоточены на голландских концертах, и мы хотим сосредоточиться только на них, так что мы пока не очень-то заглядываем в будущее. А там посмотрим».







+0 -0



просмотров: 255