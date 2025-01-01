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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 38
*Видео полного выступления AC/DC 30
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The Gathering

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25 апр 2012 : 		 THE GATHERING заканчивают работу над альбомом
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ANNEKE VAN GIERSBERGEN не собирается в тур с THE GATHERING. Пока



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ANNEKE VAN GIERSBERGEN в недавнем интервью ответила на вопрос о том, каково будет вновь выступить вместе с THE GATHERING:

«Было здорово выдвинуть эту идею, просто поговорить об этом с группой, воссоединиться, просто поговорить об этом и разработать эти планы. И мы знали, что людям понравится эта идея и они придут на концерт, но я не предполагала, что это будет так потрясающе - люди хотели приобрести билеты, и они были распроданы с огромной скоростью. Мы все были шокированы этим и очень счастливы - счастливо шокированы. Так что мы с нетерпением ждем этого момента и репетируем, убеждаясь, что мы сделаем все возможное для этих шоу. Поэтому мы пересматриваем все старые песни, и это здорово. Да, хорошие времена».

На вопрос о том, есть ли у THE GATHERING какие-либо гастрольные планы помимо уже объявленных концертов, она сказала:

«Пока нет. Мы сосредоточены на голландских концертах, и мы хотим сосредоточиться только на них, так что мы пока не очень-то заглядываем в будущее. А там посмотрим».




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