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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 109
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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The Gathering

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Концертное видео THE GATHERING'96



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Видео полного выступления THE GATHERING на фестивале Pinkpop 1996, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 июл 2025
olly71
необычно слушать песни с первого альбома без мужского гроула. 

















просмотров: 305





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