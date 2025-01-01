THE GATHERING отметили юбилей "Mandylion"

THE GATHERING 27 августа отыграли первое юбилейное шоу, посвященное альбому "Mandylion" в Doornroosje, Nijmegen, The Netherlands — видео доступно ниже:
01. Mandylion
02. Eléanor
03. Fear The Sea
04. In Motion #1
05. On Most Surfaces (Inuït)
06. Broken Glass
07. Waking Hour
08. Great Ocean Road
09. Probably Built In The Fifties
10. Analog Park
11. In Motion #2
12. Leaves
13. Sand And Mercury
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет