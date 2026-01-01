сегодня



У "старого" состава THE GATHERING нет планов дальше 26 года



В рамках недавнего интервью у гитариста THE GATHERING René Rutten спросили, каково это выступать вместе с Anneke Van Giersbergen, на что он ответил:



«Сначала мы начали работать только с музыкантами, потому что с инструментальной частью разобраться сложнее всего — нужно понять, как вообще всё это должно звучать. А потом к нам присоединилась Anneke van Giersbergen, и она была в полном восторге, когда услышала старые классические песни — но уже с двумя гитарами, на полной мощности, когда усилители выкручены на максимум. Так что да, снова это играть — просто фантастика. И на сцене ощущение то же самое — как будто мы вернулись ровно в то, что делали 30 лет назад».



Говоря о том, как вообще возникла идея реюниона и юбилейного тура, René Rutten рассказал:



«Два года назад в Нидерландах мы получили “золото” за Mandylion. Мы собрались, устроили встречу, пообедали. И во время обеда я сказал Anneke: “Слушай, давай сделаем что-то особенное к 30-летию этого альбома”. И так все и закрутилось. Поэтому я сейчас и сижу здесь, даю это интервью».



Что касается сет-листа для концертов THE GATHERING в 2026 году, René сказал:



«Это большой секрет. [смеётся] Ну, вообще-то люди примерно представляют, что мы играли в Нидерландах в августе прошлого года. Так что сет будет похож на тот. Может, добавим ещё пару песен. Но мы пока это окончательно не обсуждали — ещё решим».



Отвечая на вопрос о будущем состава эпохи Mandylion после тура 2026 года, он добавил:



«Нет, никаких планов на будущее у нас сейчас нет. Последний концерт этой серии — в Чили, в рамках юбилейных шоу по случаю 30-летия Mandylion. После этого я, конечно, ещё немного останусь в Чили, потому что у меня там семья. А дальше — посмотрим, что будет. У Anneke, разумеется, есть сольная карьера, концерты, и это продолжится в 2027 году. А мы уже потом посмотрим, куда вырулит кривая».







+1 -0



просмотров: 119

