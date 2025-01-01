Arts
Новости
The Gathering

2 сен 2025 : 		 Как в THE GATHERING вернулась Anneke

29 авг 2025 : 		 THE GATHERING отметили юбилей "Mandylion"

18 авг 2025 : 		 Винилы THE GATHERING выйдут осенью

9 июл 2025 : 		 Концертное видео THE GATHERING'96

3 июл 2025 : 		 THE GATHERING отметили 30-летие "Mandylion"

25 апр 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о будущих концертах с THE GATHERING

22 апр 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN не собирается в тур с THE GATHERING. Пока

14 дек 2024 : 		 THE GATHERING добавили концертов

10 дек 2024 : 		 THE GATHERING отметят юбилей "Mandylion"

3 июн 2024 : 		 THE GATHERING получили золото

10 фев 2022 : 		 Новое видео THE GATHERING

3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

27 фев 2021 : 		 THE GATHERING пишут альбом

16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING
Как в THE GATHERING вернулась Anneke



zoom
René Rutten в недавнем интервью обсудил юбилейные выступления THE GATHERING по альбому "Mandylion" и так ответил на вопрос, поддерживали ли они постоянные контакты с Anneke во время ее отсутствия вне коллектива:

«Да, иногда, поскольку вы вместе записывали альбомы, у вас бывают моменты, когда вы немного общаетесь. Но не так уж много. Только в прошлом году старый лейбл звукозаписи, наконец, сказал: "Ладно, мы больше не можем это скрывать, но ваш альбом стал золотым здесь, в Нидерландах". Так что в прошлом году мы получили золотую пластинку. И тогда мы снова встретились со всеми участниками группы. И я поддерживаю контакт с Anneke — иногда мы вместе обедали, просто встречались, — а потом в один прекрасный момент мы решили: "Да, давайте что-нибудь придумаем в следующем году, раз альбому исполнится 30 лет". И именно это сейчас произойдет с пятью концертами здесь, в Неймегене. Но у нас были контакты и со всеми остальными участниками. Hugo [Prinsen Geerligs] вернулся еще раньше, чтобы играть на бас-гитаре. Frank [Boeijen, клавишные] всегда был с нами. И мы спросили Jelmer [Wiersma, гитара]: "Эй, не хочешь ли присоединиться к нам для таких шоу?" И да, ему понравилась эта идея. Так что он также с большим энтузиазмом относится к тому, чтобы сыграть альбом ["Mandylion" полностью] и многое другое».

После того, как интервьюер отметил, что для такой группы, как THE GATHERING, которая известна тем, что постоянно движется вперед в музыкальном плане и развивает свое звучание, необычно отмечать альбом из прошлого группы, исполняя его целиком вживую, René согласился.

«Я не могу создавать музыку с таким же чувством [как то, что мы уже делали]. Это не в моем духе. Ты создаешь эту главу. Это как будто ты пишешь книгу, и ты написал эту часть, а потом начинаешь с чего-то нового. И это больше похоже на то, что я думаю о музыке. Я не могу выпустить два одинаковых альбома — нет, я не могу сделать это дважды».




просмотров: 172

