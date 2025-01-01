сегодня



Как в THE GATHERING вернулась Anneke



René Rutten в недавнем интервью обсудил юбилейные выступления THE GATHERING по альбому "Mandylion" и так ответил на вопрос, поддерживали ли они постоянные контакты с Anneke во время ее отсутствия вне коллектива:



«Да, иногда, поскольку вы вместе записывали альбомы, у вас бывают моменты, когда вы немного общаетесь. Но не так уж много. Только в прошлом году старый лейбл звукозаписи, наконец, сказал: "Ладно, мы больше не можем это скрывать, но ваш альбом стал золотым здесь, в Нидерландах". Так что в прошлом году мы получили золотую пластинку. И тогда мы снова встретились со всеми участниками группы. И я поддерживаю контакт с Anneke — иногда мы вместе обедали, просто встречались, — а потом в один прекрасный момент мы решили: "Да, давайте что-нибудь придумаем в следующем году, раз альбому исполнится 30 лет". И именно это сейчас произойдет с пятью концертами здесь, в Неймегене. Но у нас были контакты и со всеми остальными участниками. Hugo [Prinsen Geerligs] вернулся еще раньше, чтобы играть на бас-гитаре. Frank [Boeijen, клавишные] всегда был с нами. И мы спросили Jelmer [Wiersma, гитара]: "Эй, не хочешь ли присоединиться к нам для таких шоу?" И да, ему понравилась эта идея. Так что он также с большим энтузиазмом относится к тому, чтобы сыграть альбом ["Mandylion" полностью] и многое другое».



После того, как интервьюер отметил, что для такой группы, как THE GATHERING, которая известна тем, что постоянно движется вперед в музыкальном плане и развивает свое звучание, необычно отмечать альбом из прошлого группы, исполняя его целиком вживую, René согласился.



«Я не могу создавать музыку с таким же чувством [как то, что мы уже делали]. Это не в моем духе. Ты создаешь эту главу. Это как будто ты пишешь книгу, и ты написал эту часть, а потом начинаешь с чего-то нового. И это больше похоже на то, что я думаю о музыке. Я не могу выпустить два одинаковых альбома — нет, я не могу сделать это дважды».







