сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL вылечился!



LOU KOLLER опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем. Как дела? У меня есть хорошие новости для всех. Я получил результаты анализов — то есть результаты сканирования. И оказалось, что, похоже, ничего не осталось, никакого рака больше нет. Так что теперь я официально свободен от рака. Слава Богу за это. И спасибо вам всем за ваши позитивные флюиды, за ваши молитвы, за все ваши добрые пожелания. Огромное спасибо за всю вашу поддержку. Я очень рад этому. Теперь я смогу вернуться к нормальной жизни вместо этой куриной шеи и всего остального. И спасибо вам. Это все, что я могу сказать. Я действительно счастлив. Мне все еще придется проходить новое сканирование каждые шесть месяцев в течение следующих нескольких лет, чтобы убедиться, что рак не исчез, но на данный момент я свободен от рака. Огромное спасибо всем!»











+1 -0



( 3 ) просмотров: 278