Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 161
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 101
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 161
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 101
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 35
[= ||| все новости группы



*

Sick of It All

*



21 май 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL вылечился!

31 мар 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

15 фев 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию

8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SICK OF IT ALL вылечился!



zoom
LOU KOLLER опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем. Как дела? У меня есть хорошие новости для всех. Я получил результаты анализов — то есть результаты сканирования. И оказалось, что, похоже, ничего не осталось, никакого рака больше нет. Так что теперь я официально свободен от рака. Слава Богу за это. И спасибо вам всем за ваши позитивные флюиды, за ваши молитвы, за все ваши добрые пожелания. Огромное спасибо за всю вашу поддержку. Я очень рад этому. Теперь я смогу вернуться к нормальной жизни вместо этой куриной шеи и всего остального. И спасибо вам. Это все, что я могу сказать. Я действительно счастлив. Мне все еще придется проходить новое сканирование каждые шесть месяцев в течение следующих нескольких лет, чтобы убедиться, что рак не исчез, но на данный момент я свободен от рака. Огромное спасибо всем!»






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 май 2025
Орион
"чтобы убедиться, что рак НЕ исчез"
Ну, тут НЕ явно лишнее)
Лучше убедиться, что он исчез и никогда больше НЕ появится! 

















просмотров: 278





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом