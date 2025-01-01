сегодня



Брат вокалиста SICK OF IT ALL: «Он похудел на 32 кг»



PETE KOLLER в недавнем интервью рассказал о том, как сейчас чувствует себя его брат, Lou:



«Несколько недель назад я приехал навестить его в [Нью] Джерси. Он остановился в доме моего брата Мэтта. Мэтт и его жена Конни — просто святые.… Мэтт рано вышел на пенсию, чтобы жить полной жизнью. Но сейчас он заботится о Lou. Он должен быть там. Он там 24 часа в сутки. Так что у Lou на самом деле есть зонд для кормления, потому что… Когда рак вернулся, у него появились еще две опухоли, которые сдавливали складки пищевода, так что пища не попадала внутрь. И эти опухоли находятся в области желудка, поэтому они не могут их оперировать. Поэтому все должно быть сделано с помощью химиотерапии. Кроме того, у него опухоль, и я думаю, что она находится в области желудка, прямо перед кишечником. Так что оперировать ее тоже нельзя. Это полный отстой. Так что все зависит от химиотерапии. Поэтому ему пришлось вставить трубку для кормления, потому что он не мог есть. Мэтту и Конни пришлось менять пакет для кормления каждые 12 часов или сколько там еще, и им также приходилось вводить в него воду, потому что ему было трудно пить. И он пьет недостаточно. Это нехорошо. Это его вина. Кто-то должен надавить на этого парня. Так что ему нужно пить больше и все такое. На данный момент он прошел два курса химиотерапии. Опухоли перестали расти, что является хорошей новостью. Но они не уменьшились, так что он должен продолжать лечение, и я думаю, ему нужно пройти еще четыре-шесть процедур. И они жестоки, абсолютно жестоки. Лечение, пока он находится там, я думаю, занимает четыре-пять часов, а затем он поедет домой. У него есть порт, а это что-то вроде капельницы для химиотерапии, которая будет действовать еще от 24 до 48 часов. Итак, после того, как все это будет сделано, он будет совершенно подавлен. Он буквально на днях прошел еще один такой раунд, обычно я пишу ему смс типа: "Привет, как ты себя чувствуешь?" Я знаю, что он не ответит мне в течение двух дней. А тут он сразу же написал мне ответ: "Да, мне плохо, но я чувствую себя довольно хорошо". Еще одна отличная новость.



[После последнего сеанса химиотерапии] по какой-то причине уровень ферментов в его печени был очень высок. И я не знаю, что это значит. Я просто придерживаюсь того, что они с Мэттом говорят мне. И вот им пришлось провести все эти тесты, чтобы выяснить, что это было и что, по их мнению, [они думают, что это] было одним из компонентов химиотерапии, благодаря которому это произошло. Так что они перенастроили его, и на днях ему сделали химиотерапию. Надеюсь, теперь ему будет еще лучше. Но перед тем, как начать химиотерапию, он начал есть пшеничную кашу. Вы знаете эту кашеобразную штуку? И он начал принимать это. А потом он начал есть яйца. У него всегда есть [трубка для кормления], потому что он не может есть досыта».



Объясняя, как Lou узнал, что его рак вернулся, Pete сказал:



«Я не знаю, знали ли вы, ребята, но до того, как все это случилось, Lou весил около 86 кг. После первого раунда, когда врачи сказали, что у него нет рака, он весил 64кг. Я думаю, его рост где-то 185 см. Итак, у него нет рака, но он не набирает вес, он чувствует себя еще хуже. И вы не видели его в Интернете, вы не видели его таким. А потом он пошел к врачу, и врачи были так встревожены тем, как он выглядел. Они такие: "Какого хрена ты делаешь? Тебе следовало позвонить. Ты должен был что-то сказать". А он такой: "Ну, я же говорил тебе то-то и то-то", - [и они ответили]: "Но ты нам этого не говорил". Итак, Lou весил 55кг. Итак, как только они увидели его, они сказали: "Эй, тебе нужно пройти обследование". И они тут же взяли у него всякие анализы, и именно тогда они обнаружили три опухоли.



Обычно, когда у вас такой рак, и вы реально свободны от него, у вас есть примерно пять лет, чтобы вернуться и проверить себя. Ничего не происходит. Вы возвращаетесь. Это было три месяца спустя, и три опухоли вернулись. Так что они такие: "Что, черт возьми, происходит?" — и им пришлось вновь все пересматривать. Вот почему им пришлось вставить трубку для кормления, поильник и все такое».







