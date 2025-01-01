сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL сохраняет оптимизм



Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller опубликовал новое видео:



«Всем привет. Как дела? Это Lou. Давненько не виделись. Хочу сообщить вам, что на самом деле рассказывать особо нечего. Лечение проходит нормально. На самом деле, они почти ничего не делают. Я в некотором роде в тупике: опухоли не растут и не распространяются, но и не уменьшаются. Так что план состоит в том, чтобы продолжать лечение и посмотреть, что произойдет. А после этого мы разработаем новый план.



Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить моего брата Мэтта и мою невестку Конни за то, что они так хорошо заботились обо мне, позволили мне жить в их доме и помогли мне пережить это. Я хочу поблагодарить всех вас за все позитивные послания, молитвы и все добрые пожелания. Большое спасибо. Пусть они приходят, пусть они приходят. И я желаю вам всем отличного Рождества и счастливого Нового года. Я надеюсь, что следующий год будет лучшим для всех нас. Берегите друг друга, хорошо?! Еще увидимся!»





