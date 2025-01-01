Arts
Новости
22 дек 2025 : Вокалист SICK OF IT ALL сохраняет оптимизм

22 ноя 2025 : 		 Барабанщик BIOHAZARD продает установку ради помощи вокалисту SICK OF IT ALL

1 окт 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Рак вернулся»

30 авг 2025 : 		 У SICK OF IT ALL уже есть несколько песен

21 май 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL вылечился!

31 мар 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

15 фев 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию

8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур
Вокалист SICK OF IT ALL сохраняет оптимизм



Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller опубликовал новое видео:

«Всем привет. Как дела? Это Lou. Давненько не виделись. Хочу сообщить вам, что на самом деле рассказывать особо нечего. Лечение проходит нормально. На самом деле, они почти ничего не делают. Я в некотором роде в тупике: опухоли не растут и не распространяются, но и не уменьшаются. Так что план состоит в том, чтобы продолжать лечение и посмотреть, что произойдет. А после этого мы разработаем новый план.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить моего брата Мэтта и мою невестку Конни за то, что они так хорошо заботились обо мне, позволили мне жить в их доме и помогли мне пережить это. Я хочу поблагодарить всех вас за все позитивные послания, молитвы и все добрые пожелания. Большое спасибо. Пусть они приходят, пусть они приходят. И я желаю вам всем отличного Рождества и счастливого Нового года. Я надеюсь, что следующий год будет лучшим для всех нас. Берегите друг друга, хорошо?! Еще увидимся!»




просмотров: 30

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
