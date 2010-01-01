сегодня



Новая песня SICK OF IT ALL "Wake The Sleeping Dragon!", новая песня SICK OF IT ALL, доступна для прослушивания ниже. Это трек взят из выходящего второго ноября альбома "Wake The Sleeping Dragon!". Продюсером материала был Jerry Farley (EVERY TIME I DIE, DEMON HUNTER), сведение и мастеринг проводил Tue Madsen (MESHUGGAH, THE HAUNTED, MADBALL). За оформление отвечал Ernie Parada, а в качестве гостей в записи материала принимали участие вокалист/гитарист RISE AGAINST Tim McIlrath и вокалист HOT WATER MUSIC Chuck Ragan.























+0 -0









просмотров: 86

