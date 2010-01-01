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*Sick of It All*



19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

31 авг 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 авг 2018 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет осенью

8 ноя 2016 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Трамп в гонке только ради того, чтобы Хиллари выглядела лучше»

27 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

3 сен 2016 : 		 Новый релиз SICK OF IT ALL выйдет осенью

6 мар 2015 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

12 янв 2015 : 		 Новый сингл SICK OF IT ALL

29 окт 2014 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

24 сен 2014 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

12 авг 2014 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

22 июл 2014 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет в сентябре

30 янв 2014 : 		 SICK OF IT ALL работают над новым альбомом

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления SICK OF IT ALL

18 окт 2011 : 		 Перезаписанная песня от SICK OF IT ALL

7 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза SICK OF IT ALL

30 сен 2011 : 		 Перезаписанная песня от SICK OF IT ALL

15 сен 2011 : 		 SICK OF IT ALL перезаписали классические песни для юбилейного сборника

28 апр 2010 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 апр 2010 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL доступен для прослушивания

4 апр 2010 : 		 Первый сингл SICK OF IT ALL будет переиздан

1 апр 2010 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

15 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома SICK OF IT ALL

9 мар 2010 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

2 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SICK OF IT ALL

22 янв 2010 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет в апреле

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Новая песня SICK OF IT ALL

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"Wake The Sleeping Dragon!", новая песня SICK OF IT ALL, доступна для прослушивания ниже. Это трек взят из выходящего второго ноября альбома "Wake The Sleeping Dragon!". Продюсером материала был Jerry Farley (EVERY TIME I DIE, DEMON HUNTER), сведение и мастеринг проводил Tue Madsen (MESHUGGAH, THE HAUNTED, MADBALL). За оформление отвечал Ernie Parada, а в качестве гостей в записи материала принимали участие вокалист/гитарист RISE AGAINST Tim McIlrath и вокалист HOT WATER MUSIC Chuck Ragan.



Listen To New SICK OF IT ALL Song 'Wake The Sleeping Dragon!'








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