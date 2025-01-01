сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL: «Рак вернулся»



Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller опубликовал новое видео:



«Всем привет. Как дела? Это Lou. Не знаю, узнаете ли вы меня, учитывая мой новый скелетообразный вид.



У меня для вас новость. Это не то, что я хотел бы сделать, но, к сожалению, рак вернулся, и он привел с собой нескольких друзей.



У меня были действительно непростые моменты в процессе выздоровления. Мне было трудно набирать вес и ограничивать потребление пищи. Итак, я сделал несколько снимков, и, конечно же, он вернулся. Но мы будем действовать день за днем и посмотрим, что произойдет.



Я хочу еще раз поблагодарить вас всех за моральную поддержку. То, как вы все ко мне относитесь, по-прежнему вызывает у меня восхищение. Но я буду держать вас в курсе событий и сообщать, как продвигается дело. Хорошо? Мы скоро увидимся».







