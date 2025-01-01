Arts
Новости
*

Sick of It All

*



1 окт 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Рак вернулся»

30 авг 2025 : 		 У SICK OF IT ALL уже есть несколько песен

21 май 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL вылечился!

31 мар 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

15 фев 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию

8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL
Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller опубликовал новое видео:

«Всем привет. Как дела? Это Lou. Не знаю, узнаете ли вы меня, учитывая мой новый скелетообразный вид.

У меня для вас новость. Это не то, что я хотел бы сделать, но, к сожалению, рак вернулся, и он привел с собой нескольких друзей.

У меня были действительно непростые моменты в процессе выздоровления. Мне было трудно набирать вес и ограничивать потребление пищи. Итак, я сделал несколько снимков, и, конечно же, он вернулся. Но мы будем действовать день за днем и посмотрим, что произойдет.

Я хочу еще раз поблагодарить вас всех за моральную поддержку. То, как вы все ко мне относитесь, по-прежнему вызывает у меня восхищение. Но я буду держать вас в курсе событий и сообщать, как продвигается дело. Хорошо? Мы скоро увидимся».




просмотров: 31

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
