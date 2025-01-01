сегодня



Барабанщик BIOHAZARD продает установку ради помощи вокалисту SICK OF IT ALL



Danny Schuler выставил на аукцион свою установку, чтобы помочь разобраться с медицинскими счетами вокалисту SICK OF IT ALL Lou Koller'y. Торги на ebay закончатся 26 ноября. http://www.sickofitall.com

https://youtu.be/ipT1wc9tspg





