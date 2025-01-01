Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 37
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
30 авг 2025 : 		 У SICK OF IT ALL уже есть несколько песен

21 май 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL вылечился!

31 мар 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

15 фев 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию

8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией
Басист SICK OF IT ALL Craig Setari в интервью Pod Scum ответил на вопрос, что он испытал, когда узнал, что Lou Koller публично озвучил свой диагноз:

«Начнем с того, что Lou — мой друг, и мы все как четыре брата [из группы SICK OF IT ALL]. Так что в первую очередь я беспокоился о его здоровье. Все остальное второстепенно. В общем, он сказал: "Извините, мы не сможем поехать в этот тур. Я знаю, вам, ребята, нужно гастролировать и оплачивать свои счета". А мы такие: "Просто поправляйся. Просто выкладывайся по полной". Так что, на самом деле, все сводится к тому, чтобы он был здоров. Группа играет второстепенную роль, как бы странно от меня это не было бы слышать, потому что мы все четверо очень увлечены этой группой и этой музыкой на протяжении всей нашей подростковой и взрослой жизни. Но в конечном счете он должен преуспеть и стать еще лучше, что он и делает.

Lou уникальный человек, он может пожаловаться на сэндвич, который купил в гастрономе, и, типа, откусить тебе ухо. Ты ответишь: "Уже все в порядке. Я знаю, что тебе не нравится сэндвич". Он будет раздражать вас из-за чего-то незначительного и будет в ворчливом настроении, но вы скажете ему: "Эй, ты попал в такую ситуацию, и все может быть" — я даже не хочу произносить эти слова, но все это может быть очень серьезно. Он такой: "Да, не волнуйся. Я позабочусь об этом. Я справлюсь с этим". Так что, когда случается что-то серьезное, он делает шаг вперед. Он крепкий орешек. Он будет жаловаться на мелочи, которые ничего не значат. И, оглядываясь назад, я думаю, что это хороший способ».

На вопрос, работали ли SICK OF IT ALL над какой-либо новой музыкой для продолжения последнего альбома группы "Wake The Sleeping Dragon!", который был выпущен в ноябре 2018 года на лейбле Century Media, Craig ответил:

«Да, у нас есть куча песен. Мы планируем собраться вместе и начать работать над этим. На данный момент Lou "cвободен от рака". Примерно через два-три месяца он пройдет повторное обследование. Он собирается пройти шестимесячное обследование. Но он очень хорошо отреагировал на лечение. И мы планируем в 2026 году, где-нибудь в теплую погоду 2026 года, сыграть несколько концертов, если все пойдет так, как планировалось. Очевидно, что мы не будем играть так часто, как раньше. Будут выборочные гастроли. Так что, если вы захотите нас увидеть, то, когда увидите, что мы играем, приходите и посмотрите на нас. Потому что мы не собираемся играть… Раньше мы были похожи на MOTÖRHEAD. Мы играли буквально везде... Теперь мы должны быть более разборчивыми, потому что этот человек должен беречь свою энергию после того, через что он прошел. Так что, SICK OF IT ALL по-прежнему будут полноценной группой, но я не думаю, что мы будем выступать на каждом маленьком концерте по вторникам и понедельникам, как раньше. Мы будем выбирать места для выступлений. И, ребята, если вы хотите посмотреть, как мы играем, приходите. Как я уже сказал, мы будем немного более разборчивы. Но, да, я не могу дождаться, когда мы выйдем на сцену.

У Lou все хорошо. Сейчас он идет на поправку. Он через многое прошел, так что на это у него уйдет целый год. Доктор сказал, что пройдет год, полтора, прежде чем ты снова почувствуешь себя хорошо».

Отвечая на вопрос о возможности проведения европейских концертов SICK OF IT ALL в 2026 году, он сказал:

«Что ж, мы должны начать с простого. Мы собираемся начать — ориентировочно, мы планируем начать с нескольких фестивалей в Америке. Мы отложили кое-что на следующий год. И это будет что-то вроде прилета на выходные — прилететь, отыграть на фестивале, вернуться домой. Прилететь, отыграть на фестивале, вернуться домой. Может быть, отыграть два концерта на выходных, вернуться домой. Так что все началось бы именно так, а потом мы бы посмотрели, как это будет развиваться. Я имею в виду, что Европа, надеюсь, была бы после нескольких американских фестивалей. В Европе было бы несколько фестивалей. Что касается длительных туров в фургоне, то не сразу, но кто знает? Мы должны все восстановить, собрать воедино».




