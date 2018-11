сегодня



Новое видео SICK OF IT ALL "That Crazy White Boy Shit", новое видео группы SICK OF IT ALL, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из выпущенного второго ноября альбома "Wake The Sleeping Dragon!". Продюсером материала был Jerry Farley (EVERY TIME I DIE, DEMON HUNTER), сведение и мастеринг проводил Tue Madsen (MESHUGGAH, THE HAUNTED, MADBALL). За оформление отвечал Ernie Parada, а в качестве гостей в записи материала принимали участие вокалист/гитарист RISE AGAINST Tim McIlrath и вокалист HOT WATER MUSIC Chuck Ragan.























