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Умер вокалист SICK OF IT ALL



В возрасте 59 лет от рака скончался вокалист SICK OF IT ALL Лу Коллер. Участники SICK OF IT ALL сообщили о смерти своего фронтмена Lou Koller, опубликовав заявление в социальных сетях.



«С невыразимой скорбью мы сообщаем нашей мировой хардкор-семье о смерти нашего брата Лу коллера. Масштаб этой утраты для нас просто невозможно передать словами.



В этом году SICK OF IT ALL должны были отметить 40-летие группы, и все эти годы Лу неизменно оставался человеком, на которого всегда можно было положиться. Его преданность группе, энтузиазм и товарищеское отношение никогда не менялись.



Мы потеряли любимого друга и культового фронтмена. Лу умел одним лишь своим появлением, улыбкой и саркастичной шуткой поднять настроение каждому на наших концертах. Он покорял людей везде, где бы мы ни выступали — независимо от страны, культуры или языка.



В эти тяжелые дни мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто поддержал медицинский сбор для Лу. Благодаря вам он чувствовал себя по-настоящему особенным и любимым, пока боролся с болезнью на протяжении последних двух лет.



Теперь его борьба окончена, и он наконец может обрести покой. Мы надеемся, что каким-то образом он по-прежнему видит и чувствует тот светлый след, который оставил в этом мире».



В сентябре 2025 года Коллер сообщил, что рак вернулся — всего через четыре месяца после того, как врачи объявили, что он победил болезнь. Тогда в видеообращении музыкант сказал:



«Восстановление давалось мне очень тяжело. Мне было сложно набрать вес и удерживать пищу. Поэтому я прошел обследование, и, к сожалению, оказалось, что рак вернулся. Но мы будем идти день за днем и смотреть, что будет дальше».



23 ноября 2024 года в нью-йоркском клубе Irving Plaza состоялся благотворительный концерт "I'm In The Fight With Lou", средства от которого были направлены на помощь Лу Коллера в борьбе с раком пищевода.



В концерте приняли участие VISION OF DISORDER, LIFE OF AGONY, MUNICIPAL WASTE, а также ветераны нью-йоркской хардкор-сцены KILLING TIME и CROWN OF THORNZ.





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