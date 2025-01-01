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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 581
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 581
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



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Danko Jones

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8 июн 2025 : 		 Новое видео DANKO JONES

8 апр 2025 : 		 Новая песня DANKO JONES

25 фев 2024 : 		 Нереализованный трек DANKO JONES

8 сен 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

13 авг 2023 : 		 Концертное видео DANKO JONES

10 июл 2023 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

29 май 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 май 2023 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

15 апр 2023 : 		 Новая песня DANKO JONES

12 дек 2022 : 		 DANKO JONES исполнили хит WHAM!

31 май 2022 : 		 ЕР DANKO JONES выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 мар 2022 : 		 DANKO JONES и друзья исполняют песню ELTON'a JOHN'a

23 сен 2021 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

29 авг 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июн 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 июн 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

26 май 2021 : 		 DANKO JONES впервые стали первыми в Германии

18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES

25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES
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|||| сегодня

Новое видео DANKO JONES



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"Everyday Is Saturday Night,", новое видео группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже.




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