Candlemass
Швеция
Doom Metal
http://www.candlemass.se
Myspace:
http://www.myspace.com/candlemass
Facebook:
https://www.facebook.com/candlemass
16 сен 2025
:
CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN
4 авг 2025
:
Готовится документальный фильм о CANDLEMASS
16 май 2025
:
Лидер CANDLEMASS: «Мы не собираемся записываться с Messiah»
13 май 2025
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от CANDLEMASS
23 апр 2025
:
Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»
20 апр 2025
:
Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»
2 апр 2025
:
Новое видео CANDLEMASS
13 мар 2025
:
CANDLEMASS готовят ЕР
2 фев 2025
:
MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS
15 окт 2024
:
Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной
20 июл 2024
:
Вскрытие CANDLEMASS
14 апр 2024
:
Тройной винил от CANDLEMASS весной
28 фев 2023
:
Новый винил от CANDLEMASS
26 янв 2023
:
Видео с текстом от CANDLEMASS
16 ноя 2022
:
Новая песня CANDLEMASS
8 ноя 2022
:
Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу
31 окт 2022
:
MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе
29 сен 2022
:
Новое видео CANDLEMASS
18 авг 2022
:
Новое видео CANDLEMASS
25 апр 2022
:
Пиво от CANDLEMASS
6 фев 2022
:
Переиздание CANDLEMASS выйдет летом
15 янв 2022
:
CANDLEMASS в студии
5 окт 2021
:
CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE
22 сен 2021
:
Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году
22 июн 2020
:
CANDLEMASS сыграют что-то новое
14 фев 2020
:
Видео с текстом от CANDLEMASS
1 фев 2020
:
Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте
25 ноя 2019
:
CANDLEMASS о номинации на Грэмми
10 ноя 2019
:
Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле
23 июл 2019
:
Видео с выступления CANDLEMASS
25 мар 2019
:
Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS
21 фев 2019
:
Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания
30 янв 2019
:
Новое видео CANDLEMASS
12 янв 2019
:
TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS
20 дек 2018
:
Статическое видео от CANDLEMASS
17 дек 2018
:
Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом
7 дек 2018
:
TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS
7 окт 2018
:
Фрагмент нового альбома CANDLEMASS
11 сен 2018
:
Видео с выступления CANDLEMASS
5 сен 2018
:
Новое видео CANDLEMASS
4 сен 2018
:
В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист
26 июн 2018
:
Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS
15 июн 2018
:
GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA
5 июн 2018
:
Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте
11 май 2018
:
Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS
28 апр 2018
:
Лирик-видео CANDLEMASS
17 апр 2018
:
CANDLEMASS выпустят ЕР
21 мар 2018
:
CANDLEMASS выпустили игру
30 сен 2017
:
Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS
10 сен 2017
:
Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью
11 июл 2017
:
Видео выступления CANDLEMASS на Wacken Open Air 2013
18 ноя 2016
:
Концертное видео CANDLEMASS
18 июл 2016
:
Вокалист GHOST присоединился на сцене к CANDLEMASS
29 май 2016
:
Новый альбом CANDLEMASS может увидеть свет в будущем
21 апр 2016
:
Видео с текстом от CANDLEMASS
27 фев 2016
:
Сборник CANDLEMASS выйдет в апреле
26 фев 2016
:
Новый EP CANDLEMASS выйдет в июне
29 дек 2015
:
Видео с выступления CANDLEMASS
13 дек 2015
:
Видео с выступления CANDLEMASS
26 ноя 2015
:
Фрагмент нового ЕР CANDLEMASS
2 окт 2015
:
CANDLEMASS запишут специальный ЕР
23 фев 2015
:
Лидер CANDLEMASS пропустит концерты
1 ноя 2014
:
Переиздание CANDLEMASS выйдет в ноябре
12 апр 2014
:
CANDLEMASS исполнили 'Ancient Dreams' целиком
21 фев 2014
:
ROBERT LOWE об уходе из CANDLEMASS: «Они выгнали лучшего вокалиста, что у них был»
12 фев 2014
:
Бывший вокалист CANDLEMASS работает над альбомом
9 фев 2014
:
Видео с выступления CANDLEMASS
11 янв 2014
:
Видео с выступления CANDLEMASS
31 дек 2013
:
THORSTEN FLINCK присоединился на сцене к CANDLEMASS
9 дек 2013
:
CANDLEMASS сыграют целиком альбом "Ancient Dreams" на фестивале ROADBURN
7 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления CANDLEMASS
9 июн 2013
:
Видео с выступления CANDLEMASS
28 май 2013
:
Концертная песня CANDLEMASS
23 май 2013
:
CANDLEMASS выпустят винил "Epicus Doomicus Metallicus - Live At Roadburn 2011"
5 янв 2013
:
Кавер-версии CANDLEMASS и ENTOMBED
14 ноя 2012
:
CANDLEMASS и ENTOMBED отметят выпуск сотого номера журнала SWEDEN ROCK
9 окт 2012
:
Видео с выступления CANDLEMASS
12 июн 2012
:
CANDLEMASS и вокалист MATS LEVÉN: новое видео
9 июн 2012
:
CANDLEMASS и вокалист MATS LEVÉN: первое видео
4 июн 2012
:
MATS LEVÉN не будет постоянным участником CANDLEMASS
2 июн 2012
:
CANDLEMASS расстались с вокалистом
27 май 2012
:
Messiah Marcolin рассказывает о своём расставании с CANDLEMASS в новом выпуске биографии группы
19 май 2012
:
Новый альбом CANDLEMASS выйдет в июне
16 мар 2012
:
Название и обложка нового альбома CANDLEMASS
25 фев 2012
:
Лидер CANDLEMASS: "Мы не разваливаемся!"
14 окт 2011
:
CANDLEMASS на NAPALM RECORDS
30 апр 2011
:
Вышла новая часть 'CANDLEMASS Chronicles'
1 апр 2011
:
CANDLEMASS переиздают 'Epicus Doomicus Metallicus' в виде двойного CD
20 дек 2010
:
Видео с юбилейного концерта CANDLEMASS
8 дек 2010
:
Трек-лист бокс-сета CANDLEMASS
5 дек 2010
:
Детали бокс-сета CANDLEMASS
25 окт 2010
:
CANDLEMASS готовят новый сингл
25 авг 2010
:
Переиздание CANDLEMASS на виниле
18 июн 2010
:
CANDLEMASS исполнят альбом 'Epicus Doomicus Metalicus' на концерте в Стокгольме
26 мар 2010
:
Трейлер нового DVD CANDLEMASS
22 дек 2009
:
CANDLEMASS выпустят концертный DVD
25 мар 2009
:
Новый альбом CANDLEMASS целиком доступен для прослушивания
20 мар 2009
:
Детали лимитированной версии нового альбома CANDLEMASS
29 янв 2009
:
Обложка нового альбома CANDLEMASS
19 янв 2009
:
Фронтмен CANDLEMASS: Это будет наш лучший альбом со времён "Nightfall"
10 янв 2009
:
Трек-лист и название нового альбома CANDLEMASS
19 дек 2008
:
Семплы с нового альбома CANDLEMASS
14 дек 2008
:
CANDLEMASS закончили работу над новым альбомом
7 авг 2008
:
Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в октябре
10 июн 2008
:
Leif Edling (CANDLEMASS) и Mats Levén (экс-THERION) на новом альбоме JUPITER SOCIETY
3 июн 2008
:
Leif Edling (CANDLEMASS): "После ухода Messiah Marcolin'а атмосфера в группе стала намного лучше"
28 апр 2008
:
На миньон CANDLEMASS "Lucifer Rising" войдут два новых трека
28 мар 2008
:
CANDLEMASS: приговор, вынесенный гитаристу, ничего не меняет!
22 мар 2008
:
Гитарист CANDLEMASS осужден на два года тюрьмы
25 авг 2007
:
DVD от CANDLEMASS
16 июн 2007
:
Доступны сэмплы с нового альбома CANDLEMASS
9 апр 2007
:
Обложка нового альбома CANDLEMASS
17 фев 2007
:
CANDLEMASS отмечают 20-летие группы и обнародовали название нового альбома
22 янв 2007
:
CANDLEMASS объявили нового вокалиста
30 окт 2006
:
MESSIAH MARCOLIN покинул CANDLEMASS
20 окт 2006
:
Последние новости от CANDLEMASS
31 авг 2006
:
CANDLEMASS продолжают записывать новый альбом
3 май 2006
:
Messiah будет петь на новом альбоме CANDLEMASS
29 апр 2006
:
Messiah Marcolin ушел из CANDLEMASS?
6 мар 2006
:
CANDLEMASS закончили запись четырех новых треков
5 сен 2005
:
CANDLEMASS и DESTRUCTION: совместное турне по Европе
1 дек 2004
:
CANDLEMASS на Bang Your Head!!!
20 май 2004
:
CANDLEMASS снова распались
4 дек 2001
:
Candlemass - возможен Live альбом.
сегодня
CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN
CANDLEMASS впервые за почти 20 лет выступили с MESSIAH MARCOLIN в рамках греческого фестиваля Rock Hard 13 сентября:
01. The Well Of Souls
02. Dark Are The Veils Of Death
03. Mirror Mirror
04. Darkness In Paradise
05. Bewitched
06. Samarithan
07. Black Dwarf
08. Crystal Ball
09. A Sorcerer's Pledge
Encore:
10. At The Gallows End
11. Solitude
просмотров: 50
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
