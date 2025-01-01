сегодня



CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN



CANDLEMASS впервые за почти 20 лет выступили с MESSIAH MARCOLIN в рамках греческого фестиваля Rock Hard 13 сентября:



01. The Well Of Souls

02. Dark Are The Veils Of Death

03. Mirror Mirror

04. Darkness In Paradise

05. Bewitched

06. Samarithan

07. Black Dwarf

08. Crystal Ball

09. A Sorcerer's Pledge



Encore:



10. At The Gallows End

11. Solitude







