Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 52
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 22
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 52
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 22
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
[= ||| все новости группы



*

Candlemass

*



16 сен 2025 : 		 CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN

4 авг 2025 : 		 Готовится документальный фильм о CANDLEMASS

16 май 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Мы не собираемся записываться с Messiah»

13 май 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от CANDLEMASS

23 апр 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»

20 апр 2025 : 		 Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»

2 апр 2025 : 		 Новое видео CANDLEMASS

13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN



zoom
CANDLEMASS впервые за почти 20 лет выступили с MESSIAH MARCOLIN в рамках греческого фестиваля Rock Hard 13 сентября:

01. The Well Of Souls
02. Dark Are The Veils Of Death
03. Mirror Mirror
04. Darkness In Paradise
05. Bewitched
06. Samarithan
07. Black Dwarf
08. Crystal Ball
09. A Sorcerer's Pledge

Encore:

10. At The Gallows End
11. Solitude




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом