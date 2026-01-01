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Candlemass

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У CANDLEMASS есть половина нового альбома



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В недавнем интервью вокалист CANDLEMASS Johan Längqvist подтвердил, что группа уже работает над новым студийным альбомом:

«На данный момент я уже записал несколько демо. Leif Edling сейчас пишет материал для нового альбома, так что новая пластинка точно будет. Когда именно она выйдет, я пока не знаю, но работа уже идет. Я уже записал вокальные демо примерно для половины альбома».

На вопрос, стоит ли ждать новый релиз CANDLEMASS в 2027 году, Johan ответил:

«Возможно, в следующем году. Да. Но я не занимаюсь всеми вопросами, связанными со студиями и прочими организационными вещами, поэтому не могу назвать точную дату. Но, скорее всего, в следующем году. Что-то точно выйдет в следующем году».

Говоря о процессе создания песен в CANDLEMASS, Johan отметил:

«Leif — главный автор и музыки, и текстов. Когда мы записываем демо, на следующий день я снова возвращаюсь к нему, чтобы все закончить, и иногда оказывается, что он уже изменил текст… Он полностью отвечает и за лирику, так что все именно так и происходит. Над текстами он работает очень тщательно, могу это подтвердить. И у него всегда есть четкое представление о том, как все должно звучать.

Сейчас, когда мы работаем над новым материалом, мы можем попробовать шесть разных мелодий для одного припева. Я очень открыт к экспериментам и всегда готов пробовать разные варианты. Иногда Leif говорит: "О, Johan, вот это оставим. Мне понравилось, что ты здесь сделал". У нас очень хорошее взаимопонимание в студии. Я могу дать волю голосу, а он иногда говорит: "Нет, Johan, это не подойдет. Слишком безумно", или: "Мне это не нравится". Но мы отлично проводим время».

Продолжая тему творческого процесса, Längqvist добавил:

«Я занимаюсь музыкой всю свою жизнь и всю жизнь пишу песни. Поэтому у меня в голове накопилась своего рода библиотека мелодий — благодаря всему тому опыту, который я получил за годы сочинительства. Думаю, именно поэтому я могу предлагать множество разных мелодий для одного и того же аккорда.

Это трудно объяснить, но когда ты написал… даже не знаю сколько песен, но точно сотни, у тебя появляется определенный опыт в импровизации и поиске самых удачных мелодий.

Но самое главное в самом начале — почувствовать музыку. Для меня песни в хэви-металле — это не только вокал. Это группа как единое целое. Вся эта звуковая стена должна работать как одно целое. И очень важно найти в ней свое место голосом. Когда пробуешь разные варианты, в какой-то момент вдруг понимаешь: всё, я внутри этой песни. Теперь я действительно в ней».




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