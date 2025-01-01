×
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
48
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
41
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
24
Умер Эйс Фрейли
21
Bulletboys
США
-
http://www.bulletboysofficial.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/BULLETBOYS/121246147910242
27 окт 2025
:
Видео с выступления BULLETBOYS
15 окт 2025
:
JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS
11 дек 2024
:
LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS
2 май 2024
:
BULLETBOYS работают с SONGVEST
23 мар 2024
:
Вокалист BULLETBOYS о новом проекте с басистом METALLICA
22 ноя 2023
:
Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»
30 авг 2023
:
Двойничок от BULLETBOYS
21 мар 2023
:
Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава
25 дек 2022
:
MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»
11 авг 2022
:
MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»
24 июн 2022
:
Новое видео BULLETBOYS
19 янв 2022
:
BULLETBOYS представили новый состав
8 янв 2022
:
Перемены в BULLETBOYS
6 июл 2021
:
Видео с выступления BULLETBOYS
28 авг 2020
:
Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава
26 май 2020
:
Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS
9 апр 2020
:
BULLETBOYS работают над альбомом
2 янв 2020
:
Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS
14 дек 2019
:
BULLETBOYS вновь вместе
2 мар 2018
:
Новая песня BULLETBOYS
29 янв 2018
:
Новая песня BULLETBOYS
11 янв 2018
:
BULLETBOYS нашли барабанщика
10 янв 2018
:
Новое видео BULLETBOYS
10 ноя 2016
:
BULLETBOYS нашли барабанщика
14 апр 2016
:
BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL
2 сен 2015
:
Новое видео BULLETBOYS
31 авг 2015
:
Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе
21 май 2015
:
Новая песня BULLETBOYS
13 май 2015
:
Новый альбом BULLETBOYS выйдет в июне
сегодня
Видео с выступления BULLETBOYS
Видео с выступления BULLETBOYS, которое состоялось 24 октября в Token Lounge, Westland, Michigan, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 43
Сообщений нет