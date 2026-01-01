сегодня



Новый альбом MASTERPLAN выйдет весной



Новая пластинка MASTERPLAN, получившая название "Metalmorphosis", будет выпущена 22 мая на Frontiers Music Srl:



«Он уже закончен. Это был долгий процесс [создания альбома]. Мы начали работать над этим альбомом уже пять лет назад, и — я не знаю — это заняло так много времени. И моя идея заключалась в том, чтобы добавить немного прямолинейности, не так много прогрессивных элементов. Не то, чтобы слишком мелодично. Я имею в виду, я люблю мелодии. Я люблю мелодичные вещи, но не такие пафосные, коммерческие. Вот почему новый альбом называется Metalmorphosis. Итак, мы немного вернулись к более сложному направлению — возможно, у MASTERPLAN его никогда и не было. Но, как знать... У нас все еще есть ожидаемые элементы — у нас есть номера в среднем темпе, у нас все еще есть прогрессивные элементы, но мне почему-то кажется, что этот альбом более прямолинейный. И это меня вдохновило. И я не хотел идти ни на какие компромиссы. Возможно, следующий альбом будет еще сложнее. Никогда не знаешь наверняка. Все зависит от того, как это понравится людям.



Это естественный прогресс. Потому что вы не можете повторяться. Я не такой человек — я не люблю повторяться слишком часто. Если бы я каждый раз записывал один и тот же альбом, я бы подумал: "Не-а". Это не про меня. Мне нравится быть в сложной ситуации. Не стоит забегать вперед, всегда понемногу — посмотрим, что у тебя получится. И тексты песен также более критичны — не только радостны и позитивны. Но они все равно позитивны, потому что таков мой или наш менталитет. Но здесь и там более критично упоминать о том, что происходит в нашем сумасшедшем мире».







