Новости
Новая песня PAPA ROACH
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности
11 фев 2026 : 		 Новое видео MASTERPLAN

17 янв 2026 : 		 Новый альбом MASTERPLAN выйдет весной

27 дек 2025 : 		 Лидер MASTERPLAN: «Он готов!»

31 окт 2025 : 		 ROLAND GRAPOW о новом альбоме MASTERPLAN

26 янв 2024 : 		 Новая песня MASTERPLAN

20 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MASTERPLAN выйдет осенью

11 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

20 ноя 2022 : 		 Винил от MASTERPLAN

9 фев 2022 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

15 авг 2017 : 		 Лидер MASTERPLAN о новом релизе

27 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

14 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN
Новое видео MASTERPLAN



"Chase The Light", новое видео группы MASTERPLAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Metalmorphosis, выходящего 26 июня на Frontiers Music Srl:

01. Chase The Light
02. Electric Nights
03. Shadow Man
04. Bound To Fall
05. Pain Of Yesterday
06. Metalmorphosis
07. Through The Storm
08. Ghostlight
09. The Call
10. Rise Again (album version)




