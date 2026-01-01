×
Masterplan
Германия
Power Metal
http://www.masterplan-theband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/masterplanmetal
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MasterPlan/23206109822
11 фев 2026
:
Новое видео MASTERPLAN
17 янв 2026
:
Новый альбом MASTERPLAN выйдет весной
27 дек 2025
:
Лидер MASTERPLAN: «Он готов!»
31 окт 2025
:
ROLAND GRAPOW о новом альбоме MASTERPLAN
26 янв 2024
:
Новая песня MASTERPLAN
20 окт 2023
:
Юбилейная версия альбома MASTERPLAN выйдет осенью
11 окт 2023
:
Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN
20 ноя 2022
:
Винил от MASTERPLAN
9 фев 2022
:
MASTERPLAN работают над новым материалом
11 мар 2020
:
Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN
15 авг 2017
:
Лидер MASTERPLAN о новом релизе
27 июл 2017
:
Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN
14 июл 2017
:
Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN
2 июл 2017
:
Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN
29 май 2017
:
Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле
9 май 2017
:
Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN
24 окт 2016
:
MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN
4 фев 2016
:
Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре
26 окт 2015
:
Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году
22 окт 2015
:
MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN
7 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD MASTERPLAN
4 авг 2015
:
Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре
21 сен 2014
:
Видео с выступления MASTERPLAN
21 июн 2014
:
Видео с выступления MASTERPLAN
18 апр 2014
:
Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников
26 ноя 2013
:
Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN
2 авг 2013
:
Видео с выступления MASTERPLAN
26 июл 2013
:
Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»
29 июн 2013
:
ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'
12 июн 2013
:
Семплы новых песен MASTERPLAN
28 май 2013
:
Новое видео MASTERPLAN
2 май 2013
:
Видео с текстом от MASTERPLAN
9 апр 2013
:
Тизер нового альбома MASTERPLAN
27 мар 2013
:
Обложка нового альбома MASTERPLAN
25 мар 2013
:
Выход нового альбома MASTERPLAN отложен
20 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома MASTERPLAN
2 мар 2013
:
Обложка нового альбома MASTERPLAN
21 фев 2013
:
Новый альбом MASTERPLAN выйдет в апреле
7 фев 2013
:
Первое фото нового состава MASTERPLAN
22 ноя 2012
:
Лидер MASTERPLAN: «Если бы мы продолжали в духе "Keepers", то HELLOWEEN сейчас могли бы стать такими же популярными, как и METALLICA»
10 ноя 2012
:
Лидер MASTERPLAN: "Пришло время вернуться с полными силами!"
7 ноя 2012
:
Новый состав MASTERPLAN
21 авг 2012
:
MASTERPLAN начнут запись на следующей неделе
2 июл 2012
:
Барабанщик CRADLE OF FILTH на новом альбоме MASTERPLAN
28 мар 2012
:
Новый альбом MASTERPLAN выйдет в следующем году
20 авг 2011
:
Roland Grapow рассказывает о новом альбоме MASTERPLAN
25 июл 2011
:
MASTERPLAN работают над новым материалом
30 авг 2010
:
Новое видео MASTERPLAN
6 май 2010
:
Семплы с нового альбома MASTERPLAN
23 мар 2010
:
Трек-лист и обложка нового альбома MASTERPLAN
12 мар 2010
:
Выход нового альбома MASTERPLAN перенесён на май
11 фев 2010
:
Название и дата выхода нового альбома MASTERPLAN
3 ноя 2009
:
MASTERPLAN завершают работу над альбомом
27 июл 2009
:
Roland Grapow о новом вокалисте MASTERPLAN
25 июл 2009
:
JORN LANDE подтвердил, что он будет вокалистом MASTERPLAN
24 апр 2009
:
MASTERPLAN о новом вокалисте
22 апр 2009
:
JORN LANDE вновь в MASTERPLAN'e
12 янв 2009
:
Roland Grapow: "Мы не ищем нового вокалиста MASTERPLAN"
12 янв 2009
:
Вокалист MIKE DIMEO подтвердил свой уход из MASTERPLAN
14 фев 2008
:
Гитарист MASTERPLAN примет участие в записи альбома ASYLUM
30 авг 2007
:
MASTERPLAN приступает к записи нового альбома в январе
3 фев 2007
:
Новое видео MASTERPLAN
9 янв 2007
:
Доступна обложка нового альбома MASTERPLAN
21 дек 2006
:
Обложка нового ЕР MASTERPLAN
17 дек 2006
:
Доступен сэмпл новой песни MASTERPLAN
22 окт 2006
:
Подробности ухода Uli Kusch'а из MASTERPLAN
4 окт 2006
:
Uli Kusch покинул MASTERPLAN
28 авг 2006
:
MASTERPLAN начинают записывать новый альбом
10 май 2006
:
Jorn Lande ушел из MASTERPLAN
3 апр 2006
:
MASTERPLAN войдут в студию в сентябре
26 сен 2002
:
MASTERPLAN выпускают EP
сегодня
Новое видео MASTERPLAN
"Chase The Light", новое видео группы MASTERPLAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Metalmorphosis, выходящего 26 июня на Frontiers Music Srl:
01. Chase The Light
02. Electric Nights
03. Shadow Man
04. Bound To Fall
05. Pain Of Yesterday
06. Metalmorphosis
07. Through The Storm
08. Ghostlight
09. The Call
10. Rise Again (album version)
