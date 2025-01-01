Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
27 дек 2025 : 		 Лидер MASTERPLAN: «Он готов!»

31 окт 2025 : 		 ROLAND GRAPOW о новом альбоме MASTERPLAN

26 янв 2024 : 		 Новая песня MASTERPLAN

20 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MASTERPLAN выйдет осенью

11 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

20 ноя 2022 : 		 Винил от MASTERPLAN

9 фев 2022 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTERPLAN

15 авг 2017 : 		 Лидер MASTERPLAN о новом релизе

27 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

14 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

26 июл 2013 : 		 Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»
Лидер MASTERPLAN: «Он готов!»



ROLAND GRAPOW в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:

«Он уже закончен. Это был долгий процесс [создания альбома]. Мы начали работать над этим альбомом уже пять лет назад, и — я не знаю — это заняло так много времени. И моя идея заключалась в том, чтобы добавить немного прямолинейности, не так много прогрессивных элементов. Не то, чтобы слишком мелодично. Я имею в виду, я люблю мелодии. Я люблю мелодичные вещи, но не такие пафосные, коммерческие. Вот почему новый альбом называется Metalmorphosis. Итак, мы немного вернулись к более сложному направлению — возможно, у MASTERPLAN его никогда и не было. Но, как знать... У нас все еще есть ожидаемые элементы — у нас есть номера в среднем темпе, у нас все еще есть прогрессивные элементы, но мне почему-то кажется, что этот альбом более прямолинейный. И это меня вдохновило. И я не хотел идти ни на какие компромиссы. Возможно, следующий альбом будет еще сложнее. Никогда не знаешь наверняка. Все зависит от того, как это понравится людям.

Это естественный прогресс. Потому что вы не можете повторяться. Я не такой человек — я не люблю повторяться слишком часто. Если бы я каждый раз записывал один и тот же альбом, я бы подумал: "Не-а". Это не про меня. Мне нравится быть в сложной ситуации. Не стоит забегать вперед, всегда понемногу — посмотрим, что у тебя получится. И тексты песен также более критичны — не только радостны и позитивны. Но они все равно позитивны, потому что таков мой или наш менталитет. Но здесь и там более критично упоминать о том, что происходит в нашем сумасшедшем мире».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
