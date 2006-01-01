Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от SATYRICON [49]
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [49]
*OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей» [39]
*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [24]
*Новое видео PARADISE LOST [23]
*
[= ||| все новости группы



*Masterplan*



15 авг 2017 : 		 Лидер MASTERPLAN о новом релизе

27 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

14 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

26 июл 2013 : 		 Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»

29 июн 2013 : 		 ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'

12 июн 2013 : 		 Семплы новых песен MASTERPLAN

28 май 2013 : 		 Новое видео MASTERPLAN

2 май 2013 : 		 Видео с текстом от MASTERPLAN

9 апр 2013 : 		 Тизер нового альбома MASTERPLAN

27 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома MASTERPLAN

25 мар 2013 : 		 Выход нового альбома MASTERPLAN отложен

20 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MASTERPLAN

2 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома MASTERPLAN

21 фев 2013 : 		 Новый альбом MASTERPLAN выйдет в апреле

7 фев 2013 : 		 Первое фото нового состава MASTERPLAN

22 ноя 2012 : 		 Лидер MASTERPLAN: «Если бы мы продолжали в духе "Keepers", то HELLOWEEN сейчас могли бы стать такими же популярными, как и METALLICA»

10 ноя 2012 : 		 Лидер MASTERPLAN: "Пришло время вернуться с полными силами!"

7 ноя 2012 : 		 Новый состав MASTERPLAN

21 авг 2012 : 		 MASTERPLAN начнут запись на следующей неделе

2 июл 2012 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH на новом альбоме MASTERPLAN

28 мар 2012 : 		 Новый альбом MASTERPLAN выйдет в следующем году

20 авг 2011 : 		 Roland Grapow рассказывает о новом альбоме MASTERPLAN

25 июл 2011 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

30 авг 2010 : 		 Новое видео MASTERPLAN

6 май 2010 : 		 Семплы с нового альбома MASTERPLAN

23 мар 2010 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома MASTERPLAN

12 мар 2010 : 		 Выход нового альбома MASTERPLAN перенесён на май

11 фев 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома MASTERPLAN

3 ноя 2009 : 		 MASTERPLAN завершают работу над альбомом

27 июл 2009 : 		 Roland Grapow о новом вокалисте MASTERPLAN

25 июл 2009 : 		 JORN LANDE подтвердил, что он будет вокалистом MASTERPLAN

24 апр 2009 : 		 MASTERPLAN о новом вокалисте

22 апр 2009 : 		 JORN LANDE вновь в MASTERPLAN'e

12 янв 2009 : 		 Roland Grapow: "Мы не ищем нового вокалиста MASTERPLAN"

12 янв 2009 : 		 Вокалист MIKE DIMEO подтвердил свой уход из MASTERPLAN

14 фев 2008 : 		 Гитарист MASTERPLAN примет участие в записи альбома ASYLUM

30 авг 2007 : 		 MASTERPLAN приступает к записи нового альбома в январе

3 фев 2007 : 		 Новое видео MASTERPLAN

9 янв 2007 : 		 Доступна обложка нового альбома MASTERPLAN

21 дек 2006 : 		 Обложка нового ЕР MASTERPLAN

17 дек 2006 : 		 Доступен сэмпл новой песни MASTERPLAN

22 окт 2006 : 		 Подробности ухода Uli Kusch'а из MASTERPLAN

4 окт 2006 : 		 Uli Kusch покинул MASTERPLAN

28 авг 2006 : 		 MASTERPLAN начинают записывать новый альбом

10 май 2006 : 		 Jorn Lande ушел из MASTERPLAN

3 апр 2006 : 		 MASTERPLAN войдут в студию в сентябре

26 сен 2002 : 		 MASTERPLAN выпускают EP

| - |
|||| 15 авг 2017

Лидер MASTERPLAN о новом релизе

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего интервью с гитаристом MASTERPLAN Roland'ом Grapow тот рассказал о причинах выпуска "PumpKings":

«У меня была идея перезаписать мои песни HELLOWEEN уже очень давно, даже до начала работы в MASTERPLAN, Когда ты сочиняешь песню, ты видишь её особым образом, где-то внутри себя зная, как она должна звучать, как она должна быть аранжирована, и всё такое. Конечно же, работа с группой изменяет твою идеальную картинку до неузнаваемости. Иногда эти перемены идут в плюс, но порой ты не согласен и разочарован. И это вполне нормальная ситуация, потому что ты работаешь совместно с другими участниками, и поклонники слушают результат коллективной работы, включающей многие часы анализа гитарных партий, манер исполнения и аранжировок. Каждая песня — результат коллективной работы и компромиссов. Вот почему у меня появилась идея перезаписи тех песен, что я создал в HELLOWEEN, и представления их таким образом, каким я вижу эти треки в настоящий момент».

О смене барабанщика:

«Как вам хорошо известно, Martin Skarupka — участник CRADLE OF FILTH, и порой у нас случаются наложения в графиках. Когда это случилось впервые, нам был нужен человек на замену, и Rick пригласил Kevin'a, с которым он играл в AT VANCE. Позже Martin вновь оказался занят с туром и записью альбома с CRADLE OF FILTH, и мы решили, что Kevin будет нашим ударником, а Martin будет играть, если тот не сможет. Мы очень рады этому решению. Kevin — очень простой и классный парень и прекрасный барабанщик. И да — мы остались в хороших отношениях с Martin'ом».

MASTERPLAN










Like!+4Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04
15 авг 2017, 15:21		Ничего нового не услышал.
Все то же самое, что и в Хеллоуине, только с тошнотным вокалом.

Alias
15 авг 2017, 21:37		Согласен, вокал мимо кассы. И атмосферы в песнях поубавилось


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1109

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом