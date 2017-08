15 авг 2017



Лидер MASTERPLAN о новом релизе В ходе недавнего интервью с гитаристом MASTERPLAN Roland'ом Grapow тот рассказал о причинах выпуска "PumpKings":



«У меня была идея перезаписать мои песни HELLOWEEN уже очень давно, даже до начала работы в MASTERPLAN, Когда ты сочиняешь песню, ты видишь её особым образом, где-то внутри себя зная, как она должна звучать, как она должна быть аранжирована, и всё такое. Конечно же, работа с группой изменяет твою идеальную картинку до неузнаваемости. Иногда эти перемены идут в плюс, но порой ты не согласен и разочарован. И это вполне нормальная ситуация, потому что ты работаешь совместно с другими участниками, и поклонники слушают результат коллективной работы, включающей многие часы анализа гитарных партий, манер исполнения и аранжировок. Каждая песня — результат коллективной работы и компромиссов. Вот почему у меня появилась идея перезаписи тех песен, что я создал в HELLOWEEN, и представления их таким образом, каким я вижу эти треки в настоящий момент».



О смене барабанщика:



«Как вам хорошо известно, Martin Skarupka — участник CRADLE OF FILTH, и порой у нас случаются наложения в графиках. Когда это случилось впервые, нам был нужен человек на замену, и Rick пригласил Kevin'a, с которым он играл в AT VANCE. Позже Martin вновь оказался занят с туром и записью альбома с CRADLE OF FILTH, и мы решили, что Kevin будет нашим ударником, а Martin будет играть, если тот не сможет. Мы очень рады этому решению. Kevin — очень простой и классный парень и прекрасный барабанщик. И да — мы остались в хороших отношениях с Martin'ом».























