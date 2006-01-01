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*Masterplan*



2 июл 2017 : 		 Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

29 май 2017 : 		 Новый релиз MASTERPLAN выйдет в июле

9 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза MASTERPLAN

24 окт 2016 : 		 MASTERPLAN исполнили кавер-версию HELLOWEEN

4 фев 2016 : 		 Перезаписанные песни HELLOWEEN от MASTERPLAN выйдут в октябре

26 окт 2015 : 		 Альбом MASTERPLAN с перезаписанными песнями HELLOWEEN выйдет в следующем году

22 окт 2015 : 		 MASTERPLAN перезапишут песни Grapow'а времен HELLOWEEN

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD MASTERPLAN

4 авг 2015 : 		 Концертный релиз MASTERPLAN выйдет в октябре

21 сен 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

21 июн 2014 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

18 апр 2014 : 		 Видео-приветствие от MASTERPLAN для российских поклонников

26 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MASTERPLAN

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления MASTERPLAN

26 июл 2013 : 		 Гитарист MASTERPLAN Roland Grapow «Michael Schenker и Uli Jon Roth до сих пор мои любимые гитаристы»

29 июн 2013 : 		 ROLAND GRAPOW: 'JORN LANDE и пальцем о палец не ударил ради успеха MASTERPLAN'

12 июн 2013 : 		 Семплы новых песен MASTERPLAN

28 май 2013 : 		 Новое видео MASTERPLAN

2 май 2013 : 		 Видео с текстом от MASTERPLAN

9 апр 2013 : 		 Тизер нового альбома MASTERPLAN

27 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома MASTERPLAN

25 мар 2013 : 		 Выход нового альбома MASTERPLAN отложен

20 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MASTERPLAN

2 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома MASTERPLAN

21 фев 2013 : 		 Новый альбом MASTERPLAN выйдет в апреле

7 фев 2013 : 		 Первое фото нового состава MASTERPLAN

22 ноя 2012 : 		 Лидер MASTERPLAN: «Если бы мы продолжали в духе "Keepers", то HELLOWEEN сейчас могли бы стать такими же популярными, как и METALLICA»

10 ноя 2012 : 		 Лидер MASTERPLAN: "Пришло время вернуться с полными силами!"

7 ноя 2012 : 		 Новый состав MASTERPLAN

21 авг 2012 : 		 MASTERPLAN начнут запись на следующей неделе

2 июл 2012 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH на новом альбоме MASTERPLAN

28 мар 2012 : 		 Новый альбом MASTERPLAN выйдет в следующем году

20 авг 2011 : 		 Roland Grapow рассказывает о новом альбоме MASTERPLAN

25 июл 2011 : 		 MASTERPLAN работают над новым материалом

30 авг 2010 : 		 Новое видео MASTERPLAN

6 май 2010 : 		 Семплы с нового альбома MASTERPLAN

23 мар 2010 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома MASTERPLAN

12 мар 2010 : 		 Выход нового альбома MASTERPLAN перенесён на май

11 фев 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома MASTERPLAN

3 ноя 2009 : 		 MASTERPLAN завершают работу над альбомом

27 июл 2009 : 		 Roland Grapow о новом вокалисте MASTERPLAN

25 июл 2009 : 		 JORN LANDE подтвердил, что он будет вокалистом MASTERPLAN

24 апр 2009 : 		 MASTERPLAN о новом вокалисте

22 апр 2009 : 		 JORN LANDE вновь в MASTERPLAN'e

12 янв 2009 : 		 Roland Grapow: "Мы не ищем нового вокалиста MASTERPLAN"

12 янв 2009 : 		 Вокалист MIKE DIMEO подтвердил свой уход из MASTERPLAN

14 фев 2008 : 		 Гитарист MASTERPLAN примет участие в записи альбома ASYLUM

30 авг 2007 : 		 MASTERPLAN приступает к записи нового альбома в январе

3 фев 2007 : 		 Новое видео MASTERPLAN

9 янв 2007 : 		 Доступна обложка нового альбома MASTERPLAN

21 дек 2006 : 		 Обложка нового ЕР MASTERPLAN

17 дек 2006 : 		 Доступен сэмпл новой песни MASTERPLAN

22 окт 2006 : 		 Подробности ухода Uli Kusch'а из MASTERPLAN

4 окт 2006 : 		 Uli Kusch покинул MASTERPLAN

28 авг 2006 : 		 MASTERPLAN начинают записывать новый альбом

10 май 2006 : 		 Jorn Lande ушел из MASTERPLAN

3 апр 2006 : 		 MASTERPLAN войдут в студию в сентябре

26 сен 2002 : 		 MASTERPLAN выпускают EP

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|||| 2 июл 2017

Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN

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"The Chance", кавер на HELLOWEEN от группы MASTERPLAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "PumpKings", выход которого запланирован на 28 июля на AFM Records.

В "PumpKings" войдут песни с альбомов HELLOWEEN "Pink Bupples Go Ape" (1991), "Chameleon" (1993), "Master Of The Rings" (1994), "The Time Of The Oath" и "The Dark Ride" (2000), написанные Roland'ом Grapow'ым.




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Aiming High
2 июл 2017, 21:28		Лучше оригинала.

artmageddon
2 июл 2017, 21:50		очень не хватает его соляков в Тыквах

OlegZ
2 июл 2017, 22:07		Вокал омерзительный.

KapitaN
2 июл 2017, 22:32		Лучше оригинала? Это шутка была такая? Баса вообще не слышно, а про вокал OlegZ очень верно подметил)

Snower
2 июл 2017, 23:01		Задач и небо! Даже нечего сравнивать, особенно вокал

stary
3 июл 2017, 01:16		Непонятно зачем в новый альбом включать вещи Helloween? Хотя с Lande это Masterplan ,остальное уже пурга . Так что вещи Helloween группу не украсят ,а подчеркнут еще раз ,что группы нет ,а так ,собрались подзаработать ... Печально ...

Darkside.ru MemberThe Sinner
3 июл 2017, 01:58		Там только вещи Хелловин.

гладиатор
3 июл 2017, 02:26		Можно понять Роланда и его резоны, но .. нет, просто нет, это правда рядом не стоит с оригиналом. Я за то чтобы песня жила и исполнялась на концертах, но тут... очень слабо, не дотягивает до первоисточника((


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