2 июл 2017



Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN "The Chance", кавер на HELLOWEEN от группы MASTERPLAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "PumpKings", выход которого запланирован на 28 июля на AFM Records.



В "PumpKings" войдут песни с альбомов HELLOWEEN "Pink Bupples Go Ape" (1991), "Chameleon" (1993), "Master Of The Rings" (1994), "The Time Of The Oath" и "The Dark Ride" (2000), написанные Roland'ом Grapow'ым.







