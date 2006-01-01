27 июл 2017



Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN MASTERPLAN опубликовали видео на композицию "Mr. Ego", в оригинале выпущенную на альбоме HELLOWEEN "Master Of The Rings". Этот трек взят из альбома "PumpKings", выход которого запланирован на 28 июля на AFM Records. В "PumpKings" войдут песни с альбомов HELLOWEEN "Pink Bupples Go Ape" (1991), "Chameleon" (1993), "Master Of The Rings" (1994), "The Time Of The Oath" и "The Dark Ride" (2000), написанные Roland'ом Grapow'ым.















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