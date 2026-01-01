сегодня



Вокалист HELIX не собирается на пенсию



В рамках недавней беседы с вокалистом HELIX у него спросили, думает ли он о том, чтобы завязать с музыкой:



«Не особо. У тебя всегда бывают плохие дни, когда ты встаешь с постели и думаешь: "Какого черта я это делаю?" Но нет, такого нет. Это то, что делает меня самым счастливым в жизни: я выступаю, пишу, занимаюсь тем же, чем занимался 50 лет. Но многие группы уходят из-за того, что вокалист теряет голос; они больше не могут петь, особенно в рок-н-ролле. Это искаженный звук.



Мне повезло, потому что я потерял голос в 1976 году, и мне сказали, что я больше никогда не буду петь, и мой менеджер отправил меня к тренеру по вокалу по имени Эдоардо Джонсон, который был самым молодым артистом Нью-йоркской Метрополитен-оперы, и он преподавал в подвале одной из церкви в Гамильтоне, провинция Онтарио. Я пришел к нему и Эд отвел меня в сторонку, обнял за плечи и сказал: "Просто будь со мной, малыш, и делай то, что я тебе говорю, и твои узлы исчезнут". Потому что у меня были узлы, полипы. И я не брал отпуска. Я по-прежнему выступал по шесть-семь вечеров в неделю. К концу того года я избавился от своих узлов. И я никогда не оглядывался назад. Я продолжал ходить к Эду, пока он не умер. Он был мне как отец. И я начал преподавать сам примерно в 1989 году. У меня есть несколько успешных учеников. Девочки из KITTIE обратились ко мне. Тим Хикс — звезда кантри-музыки. У него есть два или три хита из топ-10. Он учился у меня».







