Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 24
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Helix

16 янв 2026 : 		 Вокалист HELIX не собирается на пенсию

25 дек 2025 : 		 Новое видео HELIX

8 дек 2025 : 		 Новый альбом HELIX выйдет зимой

5 май 2025 : 		 Новое видео HELIX

11 апр 2025 : 		 Юбилейный сборник HELIX

22 фев 2024 : 		 HELIX почтили память барабанщика

17 фев 2024 : 		 Умер барабанщик HELIX

10 ноя 2022 : 		 Убили бывшего гитариста HELIX

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от HELIX

6 авг 2021 : 		 HELIX почтили память клавишника и басиста ZZ TOP

3 авг 2021 : 		 Умер оригинальный клавишник HELIX

5 апр 2021 : 		 Видео с выступления HELIX

2 янв 2021 : 		 Новое видео HELIX

16 сен 2020 : 		 Концертное видео HELIX

16 авг 2020 : 		 Новое видео HELIX

29 июл 2020 : 		 HELIX готовят видео

17 июн 2020 : 		 Выход компиляции HELIX отложен

20 май 2020 : 		 Акустика от вокалиста HELIX

3 дек 2019 : 		 Из HELIX ушел гитарист

1 ноя 2019 : 		 Сборник HELIX выйдет весной

19 сен 2019 : 		 HELIX опубликовали видео о своих выступлениях

10 июл 2019 : 		 Видео с выступления HELIX

3 май 2019 : 		 Превью треков из нового альбома HELIX

2 май 2019 : 		 Барабанщик HELIX вернётся к гастролям

9 апр 2019 : 		 Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом

14 ноя 2018 : 		 Барабанщик HELIX в медицинской коме
Вокалист HELIX не собирается на пенсию



В рамках недавней беседы с вокалистом HELIX у него спросили, думает ли он о том, чтобы завязать с музыкой:

«Не особо. У тебя всегда бывают плохие дни, когда ты встаешь с постели и думаешь: "Какого черта я это делаю?" Но нет, такого нет. Это то, что делает меня самым счастливым в жизни: я выступаю, пишу, занимаюсь тем же, чем занимался 50 лет. Но многие группы уходят из-за того, что вокалист теряет голос; они больше не могут петь, особенно в рок-н-ролле. Это искаженный звук.

Мне повезло, потому что я потерял голос в 1976 году, и мне сказали, что я больше никогда не буду петь, и мой менеджер отправил меня к тренеру по вокалу по имени Эдоардо Джонсон, который был самым молодым артистом Нью-йоркской Метрополитен-оперы, и он преподавал в подвале одной из церкви в Гамильтоне, провинция Онтарио. Я пришел к нему и Эд отвел меня в сторонку, обнял за плечи и сказал: "Просто будь со мной, малыш, и делай то, что я тебе говорю, и твои узлы исчезнут". Потому что у меня были узлы, полипы. И я не брал отпуска. Я по-прежнему выступал по шесть-семь вечеров в неделю. К концу того года я избавился от своих узлов. И я никогда не оглядывался назад. Я продолжал ходить к Эду, пока он не умер. Он был мне как отец. И я начал преподавать сам примерно в 1989 году. У меня есть несколько успешных учеников. Девочки из KITTIE обратились ко мне. Тим Хикс — звезда кантри-музыки. У него есть два или три хита из топ-10. Он учился у меня».




просмотров: 50

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
