сегодня



Выходит статуэтка PAUL DI'ANNO



KnuckleBonz сообщили о выпуске статуэтки Пола ДиАнно в формате 1 к 9 — детали на knucklebonz.com.



«В мире рок-сувениров KnuckleBonz — незаменимое имя. Они производят лицензионную продукцию для королевских групп рока и хэви-металла: AC/DC, KISS, METALLICA, IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, GHOST, BLACK SABBATH, ОЗЗИ ОСБОРНА, SLAYER, MEGADETH, GUNS 'N' ROSES, QUEEN, PANTERA, KING DIAMOND, SCORPIONS, ROLLING STONES, PINK FLOYD и многих других., многие другие. Их продукция официально лицензирована, и в случае с Полом Дианно его законный наследник получает то, что получил бы Пол, если бы был жив. Их продукция настолько детализирована и изготовлена с такой тщательностью, что они быстро стали всемирно известными, и каждая группа, которая ценит себя, хочет быть в их списке.



Сотрудники KnuckleBonz обратились к нам и выразили огромное уважение Полу и его наследию. Он определенно является иконой, которая заслуживает такого признания, и именно поэтому они добавили его в список рок-икон!»











+0 -0



просмотров: 17

