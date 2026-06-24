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Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Участники IRON MAIDEN были очень клевыми»



Wes Orshoski в программе "The David Ellefson Show" поговорил о новом фильме "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer". Картина рассказывает о том, как двое поклонников IRON MAIDEN встретили Пола в один из самых тяжелых периодов его жизни и решили помочь ему восстановить здоровье и перезапустить музыкальную карьеру. Вспоминая, как ему удалось снять первую за три десятилетия личную встречу Пола и басиста IRON MAIDEN Steve'a Harris'a в мае 2022 года перед концертом группы в Хорватии, Wes Orshoski — режиссер и продюсер знаменитого фильма "Lemmy" (2010) о лидере MOTÖRHEAD — рассказал следующее:



«Самое забавное, что я снял эту сцену на телефон. Вообще, на телефон.



Потому что... Уже на следующий день после того, как в 2017 году я подписал контракт на этот фильм, я позвонил Rod'y Smallwood'y. У нас состоялся разговор с Rod'ом и Dave'ом Shack'ом. И они были невероятно любезны. Rod оказался очень классным человеком. Он сказал: "Мне очень нравится фильм 'Lemmy', нравится то, что ты делаешь, но мы не будем участвовать в этом проекте".



То есть они предупредили меня еще в 2017 году — за пять лет до описываемых событий, — что IRON MAIDEN не будут принимать в этом участия. Поэтому я не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. Я буквально протащил свою камеру тайком.



Мы проникли туда вместе с Полом. Хотя, наверное, если хотите попасть на концерт в Хорватии без проблем, просто заходите вместе с рок-н-ролльной легендой в инвалидной коляске. Так что мы проскользнули внутрь. И, кстати, я был не единственным. Я просто стоял где-то в углу за спинами людей и не хотел доставать основную камеру.



Поэтому, когда Steve вошел в комнату, я просто включил съемку на телефоне. Еще несколько человек тоже снимали на телефоны. И потом долгие годы это был источник стресса — даст ли он разрешение использовать этот материал. Но в итоге IRON MAIDEN повели себя очень круто и разрешили мне включить эти кадры в фильм».



На вопрос, был ли Steve единственным участником IRON MAIDEN, который пришел тогда поговорить с Полом, Wes ответил:



«Да. И это, честно говоря, разбило мне сердце. Я очень надеялся, что... Не знаю, видел ли я вообще больше одной-двух интервью с Dave'ом Murray за всю жизнь. И я думал: "Черт, как же было бы здорово, если бы сейчас зашел Dave. Или Adrian Smith. Или даже Bruce Dickinson".



Но нет. Пришел только Steve. И если пересмотреть эту сцену, то самое важное там — тот самый первый момент, когда они увидели друг друга и улыбнулись. Потому что они фактически не общались сорок лет. Они уже даже не знают друг друга по-настоящему.



Но в тот миг между ними чувствуется какая-то теплота. А потом они сразу скатываются в эту типично британскую, немного застенчивую манеру общения.»



Затронув тему того, что Ди'Анно много лет назад продал права на значительную часть музыки, которую написал вместе с IRON MAIDEN, за сравнительно небольшие деньги, Wes сказал:



«Я часто задавался вопросом: что было бы, если бы Пол тогда не продал эти права?

Жил бы он по-прежнему в своей маленькой трехкомнатной квартире в Salisbury? Или у него был бы дом? Были бы деньги, чтобы позволить себе частную медицину в тот период жизни?



Хотя многие люди, с которыми я разговаривал во время работы над фильмом, говорили мне другое. Скорее всего, он бы просто растранжирил все эти деньги. Это было частью его характера. Думаю, если бы у него было больше денег, он бы просто тратил еще больше. И кто знает — возможно, тогда он вообще ушел бы из жизни намного раньше.



Но главная проблема Пола заключалась в другом. Кто-то в фильме очень точно говорит: когда Dio начал сольную карьеру или когда Ozzy ушел в сольное плавание, у них была инфраструктура. Хороший менеджмент. Отличные группы. Сильная команда вокруг. А у Пола ничего этого не было.



После ухода из IRON MAIDEN он записал AOR-альбом. И мне кажется, что даже если бы он тогда записал панк-альбом, это пошло бы ему на пользу гораздо больше, чем тот путь, который он в итоге выбрал».



Также Wes рассказал о том, как IRON MAIDEN почтили память Пола во время концерта 22 октября 2024 года в Saint Paul, штат Minnesota:



«В тот момент IRON MAIDEN были в американском туре. А 21 октября, в день смерти Пола, у них оказался выходной. И только недавно я по-настоящему осознал одну любопытную деталь: следующий концерт проходил в городе Saint Paul.



Именно там они оказались на следующий день. И именно там сделали то, чего обычно никогда не делают на своих концертах. Они устроили минуту молчания на концерте IRON MAIDEN. Честно говоря, я страшно завидую всем, кто оказался в тот вечер в зале и смог это пережить лично.



Меня там не было.



А на следующее утро мне позвонил Dave Shack из офиса IRON MAIDEN и сказал: "Мы хотим передать тебе эти кадры". Речь шла о видеозаписи трибьюта Полу. И это еще один пример того, насколько достойно они себя повели.



Да, я бы многое отдал за возможность взять интервью у всех этих людей, особенно у Rod'a. Но даже без этого они сделали для меня очень много. Они разрешили использовать музыку и архивные видеоматериалы IRON MAIDEN, а потом еще и сами передали мне эти кадры. Я дополнил их съемками фанатов, чтобы зритель мог почувствовать, каково было находиться в тот момент где-нибудь под самой крышей арены и видеть все это своими глазами».







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