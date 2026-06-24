Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Участники IRON MAIDEN были очень клевыми»

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все новости группы
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Великобритания
23 июн 2024 :
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PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»
11 апр 2024 :
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PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»
14 дек 2023 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
17 окт 2023 :
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PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»
13 окт 2023 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
22 авг 2023 :
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Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO
9 июл 2023 :
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PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет
3 июн 2023 :
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Новое видео WARHORSE
3 май 2023 :
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Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE
29 мар 2023 :
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PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»
20 дек 2022 :
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PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме
16 дек 2022 :
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PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN
14 ноя 2022 :
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PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм
3 окт 2022 :
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Видео с выступления PAUL DI’ANNO
13 сен 2022 :
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PAUL DI’ANNO перенёс операцию
12 июл 2022 :
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PAUL DI’ANNO встретился с KISS
26 июн 2022 :
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PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»
21 июн 2022 :
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IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
21 июн 2022 :
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Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом
29 май 2022 :
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PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»
23 май 2022 :
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PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу
23 май 2022 :
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STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO
13 май 2022 :
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PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE
29 апр 2022 :
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PAUL DI'ANNO полон оптимизма
22 мар 2022 :
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PAUL DI'ANNO готовится к операции
15 фев 2022 :
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PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»
4 янв 2022 :
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Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
4 дек 2021 :
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Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
28 ноя 2021 :
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Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях
6 окт 2021 :
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PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже
6 июл 2021 :
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Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO
13 апр 2021 :
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Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали
19 янв 2021 :
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Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO
27 мар 2020 :
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Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов
29 фев 2020 :
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PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение
16 дек 2019 :
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Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»
1 ноя 2019 :
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PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом
7 июл 2016 :
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PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак
7 июл 2016 :
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У PAUL DI'ANNO рак?
17 май 2016 :
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PAUL DI'ANNO попал в больницу
22 апр 2016 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
27 мар 2016 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
5 янв 2016 :
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Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"
9 дек 2015 :
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PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE
9 ноя 2015 :
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PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»
20 авг 2015 :
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PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции
13 авг 2015 :
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PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»
26 июн 2015 :
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PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»
28 май 2015 :
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PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»
7 апр 2015 :
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PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»
1 янв 2015 :
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PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES
8 дек 2014 :
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Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO
23 ноя 2014 :
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PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни
27 окт 2014 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
22 сен 2014 :
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Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
4 сен 2014 :
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Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
30 июл 2014 :
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Обложка и трек-лист нового DVD PAUL DI'ANNO
10 июл 2014 :
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Трейлер нового DVD PAUL DI'ANNO
7 апр 2014 :
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PAUL DI'ANNO снимет концерт в Польше
21 дек 2013 :
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PAUL DI'ANNO исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST
9 ноя 2013 :
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PAUL DI'ANNO выступил с трибьют-группой IRON MAIDEN
12 окт 2013 :
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PAUL DI'ANNO в песне RUSHMORE
9 окт 2013 :
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PAUL DI'ANNO: "Я не оперный певец и не балерина"
11 апр 2013 :
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Видео исполнения новой песни PAUL DI'ANNO
16 мар 2013 :
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PAUL DI'ANNO о Клайве Бёрре
18 янв 2013 :
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PAUL DI'ANNO записал песню с RUSHMORE
11 дек 2012 :
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PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили песню IRON MAIDEN
15 ноя 2012 :
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PAUL DI'ANNO фанату: 'Если любишь BRUCE'a DICKINSON'a, иди домой и слушай его записи!"
2 сен 2012 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 июл 2012 :
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PAUL DI'ANNO поедет в прощальное турне
6 мар 2012 :
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PAUL DI'ANNO на новом альбоме PRASSEIN ALOGA
13 фев 2012 :
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Автограф-сессия PAUL DI`ANNO и BLAZE BAYLEY
9 фев 2012 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
7 янв 2012 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
14 ноя 2011 :
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PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
10 ноя 2011 :
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PAUL DI'ANNO перезаписал "Running Free"
9 ноя 2011 :
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Новое демо PAUL'a DI'ANNO
21 авг 2011 :
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PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
12 мар 2011 :
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Paul'a Di'Anno посадили
14 фев 2011 :
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Paul Di'Anno (ex-IRON MAIDEN) может попасть в тюрьму
10 янв 2011 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 дек 2010 :
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Видео с выступления PAUL DI'ANNO
23 сен 2009 :
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Автобиография бывшего вокалиста IRON MAIDEN Paul Di'Anno будет выпущена в мягком переплете
16 май 2007 :
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PAUL DI'ANNO исполнит песни IRON MAIDEN с симфоническим оркестром
16 апр 2006 :
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PAUL DI'ANNO: Новый сольник в мае
25 фев 2006 :
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PAUL DI'ANNO выпустит новый альбом в мае
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сегодня
Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Участники IRON MAIDEN были очень клевыми»
Wes Orshoski в программе "The David Ellefson Show" поговорил о новом фильме "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer". Картина рассказывает о том, как двое поклонников IRON MAIDEN встретили Пола в один из самых тяжелых периодов его жизни и решили помочь ему восстановить здоровье и перезапустить музыкальную карьеру. Вспоминая, как ему удалось снять первую за три десятилетия личную встречу Пола и басиста IRON MAIDEN Steve'a Harris'a в мае 2022 года перед концертом группы в Хорватии, Wes Orshoski — режиссер и продюсер знаменитого фильма "Lemmy" (2010) о лидере MOTÖRHEAD — рассказал следующее:
«Самое забавное, что я снял эту сцену на телефон. Вообще, на телефон.
Потому что... Уже на следующий день после того, как в 2017 году я подписал контракт на этот фильм, я позвонил Rod'y Smallwood'y. У нас состоялся разговор с Rod'ом и Dave'ом Shack'ом. И они были невероятно любезны. Rod оказался очень классным человеком. Он сказал: "Мне очень нравится фильм 'Lemmy', нравится то, что ты делаешь, но мы не будем участвовать в этом проекте".
То есть они предупредили меня еще в 2017 году — за пять лет до описываемых событий, — что IRON MAIDEN не будут принимать в этом участия. Поэтому я не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. Я буквально протащил свою камеру тайком.
Мы проникли туда вместе с Полом. Хотя, наверное, если хотите попасть на концерт в Хорватии без проблем, просто заходите вместе с рок-н-ролльной легендой в инвалидной коляске. Так что мы проскользнули внутрь. И, кстати, я был не единственным. Я просто стоял где-то в углу за спинами людей и не хотел доставать основную камеру.
Поэтому, когда Steve вошел в комнату, я просто включил съемку на телефоне. Еще несколько человек тоже снимали на телефоны. И потом долгие годы это был источник стресса — даст ли он разрешение использовать этот материал. Но в итоге IRON MAIDEN повели себя очень круто и разрешили мне включить эти кадры в фильм».
На вопрос, был ли Steve единственным участником IRON MAIDEN, который пришел тогда поговорить с Полом, Wes ответил:
«Да. И это, честно говоря, разбило мне сердце. Я очень надеялся, что... Не знаю, видел ли я вообще больше одной-двух интервью с Dave'ом Murray за всю жизнь. И я думал: "Черт, как же было бы здорово, если бы сейчас зашел Dave. Или Adrian Smith. Или даже Bruce Dickinson".
Но нет. Пришел только Steve. И если пересмотреть эту сцену, то самое важное там — тот самый первый момент, когда они увидели друг друга и улыбнулись. Потому что они фактически не общались сорок лет. Они уже даже не знают друг друга по-настоящему.
Но в тот миг между ними чувствуется какая-то теплота. А потом они сразу скатываются в эту типично британскую, немного застенчивую манеру общения.»
Затронув тему того, что Ди'Анно много лет назад продал права на значительную часть музыки, которую написал вместе с IRON MAIDEN, за сравнительно небольшие деньги, Wes сказал:
«Я часто задавался вопросом: что было бы, если бы Пол тогда не продал эти права?
Жил бы он по-прежнему в своей маленькой трехкомнатной квартире в Salisbury? Или у него был бы дом? Были бы деньги, чтобы позволить себе частную медицину в тот период жизни?
Хотя многие люди, с которыми я разговаривал во время работы над фильмом, говорили мне другое. Скорее всего, он бы просто растранжирил все эти деньги. Это было частью его характера. Думаю, если бы у него было больше денег, он бы просто тратил еще больше. И кто знает — возможно, тогда он вообще ушел бы из жизни намного раньше.
Но главная проблема Пола заключалась в другом. Кто-то в фильме очень точно говорит: когда Dio начал сольную карьеру или когда Ozzy ушел в сольное плавание, у них была инфраструктура. Хороший менеджмент. Отличные группы. Сильная команда вокруг. А у Пола ничего этого не было.
После ухода из IRON MAIDEN он записал AOR-альбом. И мне кажется, что даже если бы он тогда записал панк-альбом, это пошло бы ему на пользу гораздо больше, чем тот путь, который он в итоге выбрал».
Также Wes рассказал о том, как IRON MAIDEN почтили память Пола во время концерта 22 октября 2024 года в Saint Paul, штат Minnesota:
«В тот момент IRON MAIDEN были в американском туре. А 21 октября, в день смерти Пола, у них оказался выходной. И только недавно я по-настоящему осознал одну любопытную деталь: следующий концерт проходил в городе Saint Paul.
Именно там они оказались на следующий день. И именно там сделали то, чего обычно никогда не делают на своих концертах. Они устроили минуту молчания на концерте IRON MAIDEN. Честно говоря, я страшно завидую всем, кто оказался в тот вечер в зале и смог это пережить лично.
Меня там не было.
А на следующее утро мне позвонил Dave Shack из офиса IRON MAIDEN и сказал: "Мы хотим передать тебе эти кадры". Речь шла о видеозаписи трибьюта Полу. И это еще один пример того, насколько достойно они себя повели.
Да, я бы многое отдал за возможность взять интервью у всех этих людей, особенно у Rod'a. Но даже без этого они сделали для меня очень много. Они разрешили использовать музыку и архивные видеоматериалы IRON MAIDEN, а потом еще и сами передали мне эти кадры. Я дополнил их съемками фанатов, чтобы зритель мог почувствовать, каково было находиться в тот момент где-нибудь под самой крышей арены и видеть все это своими глазами».
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