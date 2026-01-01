сегодня



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили концерты



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS опубликовали следующее сообщение:



«Мы искренне извиняемся за неудобства перед нашими поклонниками, но из-за проблем со здоровьем Phil'a, мы вынуждены отменить концерты. Phil во главе!»



Пока отменены:



March 06 - AU - Brisbane, The Triffid

March 07 - AU - Sydney, Manning Bar

March 08 - AU - Melbourne, Max Watts

March 10 - AU - Adelaide, Lion Arts Factory

March 11 - AU - Perth, Magnet House

April 18 - DE - Remchingen, No Playback Festival

May 02 - NO - Kopervik, Karmøygeddon Metal Festival

May 09 - SI - Tolmin, Open Air

May 16 - DE - Oberscheidweiler, Resäcker Open Air











