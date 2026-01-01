|
сегодня
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили концерты
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS опубликовали следующее сообщение:
«Мы искренне извиняемся за неудобства перед нашими поклонниками, но из-за проблем со здоровьем Phil'a, мы вынуждены отменить концерты. Phil во главе!»
Пока отменены:
March 06 - AU - Brisbane, The Triffid
March 07 - AU - Sydney, Manning Bar
March 08 - AU - Melbourne, Max Watts
March 10 - AU - Adelaide, Lion Arts Factory
March 11 - AU - Perth, Magnet House
April 18 - DE - Remchingen, No Playback Festival
May 02 - NO - Kopervik, Karmøygeddon Metal Festival
May 09 - SI - Tolmin, Open Air
May 16 - DE - Oberscheidweiler, Resäcker Open Air
