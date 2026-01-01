Arts
Новости
Phil Campbell and the Bastard Sons

15 фев 2026 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили концерты

24 дек 2025 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS продолжают поиск вокалиста

28 авг 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Я точно не металлист»

15 ноя 2024 : 		 PHIL CAMPBELL против телефонов

1 сен 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

26 июл 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 июн 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

23 мар 2023 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

17 фев 2023 : 		 Концертное видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

2 ноя 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

10 окт 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста

2 июн 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом

13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили концерты



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS опубликовали следующее сообщение:

«Мы искренне извиняемся за неудобства перед нашими поклонниками, но из-за проблем со здоровьем Phil'a, мы вынуждены отменить концерты. Phil во главе!»

Пока отменены:

March 06 - AU - Brisbane, The Triffid
March 07 - AU - Sydney, Manning Bar
March 08 - AU - Melbourne, Max Watts
March 10 - AU - Adelaide, Lion Arts Factory
March 11 - AU - Perth, Magnet House
April 18 - DE - Remchingen, No Playback Festival
May 02 - NO - Kopervik, Karmøygeddon Metal Festival
May 09 - SI - Tolmin, Open Air
May 16 - DE - Oberscheidweiler, Resäcker Open Air






