PHIL CAMPBELL: «Я точно не металлист»



PHIL CAMPBELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он считает самым большим заблуждением о его игре на гитаре в связи с его ролью в MOTÖRHEAD:



«Большинство риффов MOTÖRHEAD во время моего пребывания в группе были полностью моими. Их немного изменяли, но так как мы были трио, все ждали, что я придумаю что-нибудь, с чего начать песни. У Лемми обычно были одна или две рок-песни, рок-н-ролльные песни. Большая часть материала приписывается нам троим, за исключением индивидуальных песен Лемми. Но люди думают... Я не знаю, что они думают. Очевидно, что многие люди не читают выходные данные, не знают авторов песен. И я определённо не хеви-металлический музыкант. Люди думают, что я могу быть хеви-металлическим музыкантом. Однако я уверен, что они ошибаются».



Phil также ответил на вопрос о трансформации музыки MOTÖRHEAD в в бренд, с лицензированием бренда более чем 80 партнёрами группы в различных категориях:



«MOTÖRHEAD должны будут помнить. Это была уникальная группа. Лем был уникальной личностью, и музыка тоже была уникальной, почему бы не помнить об этом вместе с музыкой? Люди не обязаны ничего покупать, если не хотят, но если они ходят с надписью MOTÖRHEAD на том или ином предмете и считают это крутым, то это нормально. Я горжусь тем, что на моей одежде написано MOTÖRHEAD. Но не на пяти вещах с надписью MOTÖRHEAD сразу».







