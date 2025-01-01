Arts
Новости
*

Phil Campbell and the Bastard Sons

*



28 авг 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Я точно не металлист»

15 ноя 2024 : 		 PHIL CAMPBELL против телефонов

1 сен 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

26 июл 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 июн 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

23 мар 2023 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

17 фев 2023 : 		 Концертное видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

2 ноя 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

10 окт 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста

2 июн 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом

13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
PHIL CAMPBELL: «Я точно не металлист»



PHIL CAMPBELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он считает самым большим заблуждением о его игре на гитаре в связи с его ролью в MOTÖRHEAD:

«Большинство риффов MOTÖRHEAD во время моего пребывания в группе были полностью моими. Их немного изменяли, но так как мы были трио, все ждали, что я придумаю что-нибудь, с чего начать песни. У Лемми обычно были одна или две рок-песни, рок-н-ролльные песни. Большая часть материала приписывается нам троим, за исключением индивидуальных песен Лемми. Но люди думают... Я не знаю, что они думают. Очевидно, что многие люди не читают выходные данные, не знают авторов песен. И я определённо не хеви-металлический музыкант. Люди думают, что я могу быть хеви-металлическим музыкантом. Однако я уверен, что они ошибаются».

Phil также ответил на вопрос о трансформации музыки MOTÖRHEAD в в бренд, с лицензированием бренда более чем 80 партнёрами группы в различных категориях:

«MOTÖRHEAD должны будут помнить. Это была уникальная группа. Лем был уникальной личностью, и музыка тоже была уникальной, почему бы не помнить об этом вместе с музыкой? Люди не обязаны ничего покупать, если не хотят, но если они ходят с надписью MOTÖRHEAD на том или ином предмете и считают это крутым, то это нормально. Я горжусь тем, что на моей одежде написано MOTÖRHEAD. Но не на пяти вещах с надписью MOTÖRHEAD сразу».




просмотров: 228

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
