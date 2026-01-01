FIREWIND обещают эпический альбом



Лидер FIREWIND Gus G в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что сейчас происходит в группе:



«О, сейчас много чего происходит. Может показаться, что этот год выдался для нас более спокойным, но это не так. Мы только что закончили работу над новым альбомом. Наш бывший вокалист, Henning Basse, вернулся в группу. Мы только что отыграли с ним концерт на фестивале "70000 Tons Of Metal" [в начале февраля]. Итак, он вернулся. И, да, он круто и очень хорош. Мы в огне. Многие фэны в экстазе. Мы получили очень хорошие отзывы на шоу. Многим людям, очень многим нашим фэнам нравится запись Basse на альбоме "Immortals". И прямо сейчас мы записываем еще один концептуальный альбом. Я не могу рассказать о нем слишком много, но он будет очень эпичным. В нем будут новые элементы, которых мы раньше не делали, о которых вы раньше не слышали. Так что в нем будут все ингредиенты FIREWIND, но будет и кое-что новое, чего вы еще от нас не слышали.



Этим летом у нас запланирована куча фестивалей в Европе. И [мы] строим планы на выпуск альбома в следующем году и на мировое турне. Мы также подтвердили проведение короткого тура по США этой осенью, о котором я пока ничего не могу сказать, потому что это не наш тур, мы выступаем в поддержку кое-кого. Но мы вернемся в Штаты с несколькими выступлениями».







