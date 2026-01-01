Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 51
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 51
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
12 апр 2026 : 		 FIREWIND обещают эпический альбом

23 ноя 2025 : 		 FIREWIND на BLKIIBLK

21 ноя 2025 : 		 FIREWIND опять меняют вокалиста

19 авг 2025 : 		 У FIREWIND есть десять песен

22 июн 2025 : 		 FIREWIND работают над новой пластинкой

14 ноя 2024 : 		 FIREWIND переиздали второй альбом

13 сен 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

27 май 2024 : 		 FIREWIND в Японии

3 мар 2024 : 		 Вскрытие FIREWIND

1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND
FIREWIND обещают эпический альбом



Лидер FIREWIND Gus G в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что сейчас происходит в группе:

«О, сейчас много чего происходит. Может показаться, что этот год выдался для нас более спокойным, но это не так. Мы только что закончили работу над новым альбомом. Наш бывший вокалист, Henning Basse, вернулся в группу. Мы только что отыграли с ним концерт на фестивале "70000 Tons Of Metal" [в начале февраля]. Итак, он вернулся. И, да, он круто и очень хорош. Мы в огне. Многие фэны в экстазе. Мы получили очень хорошие отзывы на шоу. Многим людям, очень многим нашим фэнам нравится запись Basse на альбоме "Immortals". И прямо сейчас мы записываем еще один концептуальный альбом. Я не могу рассказать о нем слишком много, но он будет очень эпичным. В нем будут новые элементы, которых мы раньше не делали, о которых вы раньше не слышали. Так что в нем будут все ингредиенты FIREWIND, но будет и кое-что новое, чего вы еще от нас не слышали.

Этим летом у нас запланирована куча фестивалей в Европе. И [мы] строим планы на выпуск альбома в следующем году и на мировое турне. Мы также подтвердили проведение короткого тура по США этой осенью, о котором я пока ничего не могу сказать, потому что это не наш тур, мы выступаем в поддержку кое-кого. Но мы вернемся в Штаты с несколькими выступлениями».




