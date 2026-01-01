Новое видео CONVERGE

"Doom in Bloom", новое видео группы CONVERGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hum Of Hurt", выходящего пятого июня на Deathwish/Epitaph. Это уже второй альбом, который коллектив выпустит в этом году:
01. Slip The Noose
02. Doom In Bloom
03. It Only Gets Worse
04. Detonator
05. I Won't Let You Go
06. It's Not Up To Us
07. Dream Debris
08. It Used To Matter
09. Hum Of Hurt
10. Nothing Is Over
