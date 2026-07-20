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*Новое видео ANTHRAX 34
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Converge

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Почему CONVERGE выпускают два альбома в 2026? «Жизнь и так коротка!»



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JACOB BANNON в недавнем интервью рассказал о решении CONVERGE выпустить в 2026 году сразу два полноформатных альбома — "Hum Of Hurt" и "Love Is Not Enough":

«Мы существуем уже очень давно и всегда стремимся двигаться вперед. Нам нравится быть продуктивными. Правда, последние несколько лет в этом плане выдались довольно непростыми. Но, несмотря на это, мы все равно много сделали. Мы активно гастролировали, выпустили альбом CONVERGE "Bloodmoon: I", сыграли в его поддержку несколько концертов, издали расширенную версию одной из наших пластинок и, по сути, наверстывали все упущенное после пандемии — в первую очередь в плане гастролей и заполнения нашего графика.

Когда мы наконец оказались в студии, то просто начали записывать весь материал, который у нас был на тот момент. Мы не ставили перед собой цель сделать именно два альбома — нам просто хотелось зафиксировать все, что мы написали. Но по мере работы песни сами начали складываться в две отдельные пластинки. Ты постепенно объединяешь композиции, которые связаны между собой по звучанию или по тематике. Иногда это чисто технические вещи — например, строй гитар, иногда просто кажется, что песня А должна переходить в песню С. И в какой-то момент все это совершенно естественно превратилось в два самостоятельных альбома. Тогда мы решили: почему бы и нет?

Что касается идеи выпустить их практически одновременно… Почему нет? Жизнь коротка. Времени сделать все, что хочется, не так уж много. И я хочу быть уверен, что когда однажды физически уже не смогу заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я буду знать, что отдал этому все, на что был способен. Таков мой подход. И, думаю, именно так мыслит вся наша группа».

На вопрос, являются ли "Hum Of Hurt" и "Love Is Not Enough" двумя частями одной истории или это полностью самостоятельные работы, Jacob ответил:

«Каждый из них — самостоятельное высказывание. Конечно, между ними есть связь, но ровно такая же, как между всеми нашими пластинками. Весь каталог CONVERGE — это, по сути, единое целое. Все эти записи связаны друг с другом. Все они основаны на личных историях и моих собственных переживаниях, отражают нашу жизнь. В этом смысле ничего не изменилось по сравнению с тем, что мы делали раньше. Просто на этот раз эти два альбома выходят с разницей всего в четыре месяца».

Несмотря на общие корни, "Hum Of Hurt" заметно отличается от "Love Is Not Enough", оставаясь при этом столь же мощной и эмоционально напряженной работой. Когда в апреле был анонсирован "Hum Of Hurt", Bannon объяснил:

«Это не продолжение предыдущего альбома. Изначально наша общая идея звучала так: "Давайте запишем шумовой рок-альбом". Но в итоге этого не произошло. Да, новая пластинка отчасти впитала этот дух, однако она гораздо разнообразнее, чем можно предположить по такому определению. Для меня это скорее эмоциональный хардкор-альбом, тогда как "Love Is Not Enough" больше тяготеет к металлу. В конечном итоге мы просто создали еще одну пластинку CONVERGE — со своей собственной индивидуальностью и характером».

"Hum Of Hurt" был записан и сведен Kurt Ballou в студии GodCity в Сейлеме (штат Массачусетс) при участии звукорежиссера Zach Weeks. Над оформлением альбома Jacob Bannon работал совместно с известным британским художником Thomas Hooper.

«Для обложки у меня была идея объединить сигнал электрокардиограммы с чем-то вроде нестабильной сейсмограммы. Этот образ символизирует условия, при которых теоретически мог бы возникнуть "Hum". Если говорить конкретнее, сердечный ритм сначала начинает давать сбои, а затем растворяется в статическом шуме. В центре обложки этот сигнал прерывается мощным сейсмическим всплеском.

Когда мы обсуждали концепцию, я поделился этими идеями с Thomas'ом Hooper'ом, и он предложил воплотить их, вдохновляясь научными схемами и диаграммами. После этого я несколько месяцев работал над смешанной техникой для внутреннего оформления пластинки. Изображенные фигуры символизируют пять первоэлементов нашего мира — Prithvi (Земля), Ap (Вода), Agni (Огонь), Vayu (Воздух) и Akasha (Эфир). Я показал их в состоянии хаоса, словно сами стихии оказались запутаны в этом самом Hum Of Hurt».








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20 июл 2026
Altair21
Ну если будет шедевр уровня Jane Doe или No Heroes то можно и подождать)
20 июл 2026
WahrandPhain
Altair21, нЕ.БУ.ДЕТ, твердо и четко. Никто не может писать альбомы как в молодости. Кроме Роллингов разумеется.
просмотров: 203

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