Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Newsted

*



13 май 2026 : 		 JASON NEWSTED в акустике

6 май 2026 : 		 Как JASON NEWSTED узнал о раке

5 май 2026 : 		 JASON NEWSTED: «Три недели назад я избавился от рака»

19 июл 2024 : 		 JASON NEWSTED продает более 60 инструментов

13 янв 2024 : 		 JASON NEWSTED: «Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве»

23 май 2023 : 		 Видео с выступления NEWSTED

22 май 2023 : 		 JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED

19 май 2023 : 		 JASON NEWSTED — об уходе из METALLICA: «Я всегда играл с теми, кто хотел играть»

11 май 2023 : 		 JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA

10 май 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пусть люди решат, нужны ли наши концерты»

30 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пока разовый концерт, а дальше...»

23 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED — об отношениях с музыкантами METALLICA

17 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED возвращает NEWSTED

27 мар 2023 : 		 JASON NEWSTED в акустике

5 фев 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Будет громко!»

27 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED недоволен статьёй о туре VAN HALEN

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And THE CHOPHOUSE BAND

25 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED запишет пластинку с THE CHOPHOUSE BAND

15 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED отказался участвовать в трибьюте VAN HALEN

30 янв 2022 : 		 JASON NEWSTED — о том, как на него повлиял успех «Чёрного альбома» METALLICA

19 ноя 2021 : 		 JASON NEWSTED — о самом запомнившемся шоу METALLICA

25 окт 2021 : 		 JASON NEWSTED: «Мои слова про невозможность играть в METALLICA поняли неправильно»

13 окт 2021 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я ставил наш альбом Lou Gramm'y»

14 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие преграды для METALLICA»

13 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED — о том, почему всегда играл в футболках METALLICA

10 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED сыграл для пожарных
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JASON NEWSTED в акустике



zoom
JASON NEWSTED посетил Busch Wildlife Sanctuary в родном Jupiter, Florida и сыграл для животных:

«Jason исполнил успокаивающую живую музыку для нескольких наших постоянных представителей [животных], создавая уникальный сенсорный опыт, призванный стимулировать любопытство, снижать стресс и поощрять естественное поведение.

Каждое животное реагирует по-разному, и было невероятно наблюдать за их индивидуальной реакцией на звуки и ритмы на протяжении всего сеанса!» — добавили представители заповедника.

«Сердечно благодарим Jason и его жену не только за то, что они так горячо поддерживают заповедник дикой природы Буш, но и за то, что воплотили в жизнь эту продуманную и творческую идею, которая поможет повысить качество ухода за животными, которые называют Буш своим домом!»

Заповедник дикой природы Буш - крупнейший в Южной Флориде центр реабилитации диких животных и экологического просвещения. Некоммерческий центр реабилитации диких животных ежегодно принимает более 5000 раненых, больных или осиротевших животных, оказывая необходимую медицинскую помощь для возвращения этих видов в их среду обитания. Заповедник дикой природы Буша полагается исключительно на пожертвования, чтобы иметь возможность продолжать свою двойную миссию.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 94

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом