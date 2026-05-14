Newsted

14 май 2026 : 		 JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере

13 май 2026 : 		 JASON NEWSTED в акустике

6 май 2026 : 		 Как JASON NEWSTED узнал о раке

5 май 2026 : 		 JASON NEWSTED: «Три недели назад я избавился от рака»

19 июл 2024 : 		 JASON NEWSTED продает более 60 инструментов

13 янв 2024 : 		 JASON NEWSTED: «Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве»

23 май 2023 : 		 Видео с выступления NEWSTED

22 май 2023 : 		 JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED

19 май 2023 : 		 JASON NEWSTED — об уходе из METALLICA: «Я всегда играл с теми, кто хотел играть»

11 май 2023 : 		 JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA

10 май 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пусть люди решат, нужны ли наши концерты»

30 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пока разовый концерт, а дальше...»

23 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED — об отношениях с музыкантами METALLICA

17 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED возвращает NEWSTED

27 мар 2023 : 		 JASON NEWSTED в акустике

5 фев 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Будет громко!»

27 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED недоволен статьёй о туре VAN HALEN

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And THE CHOPHOUSE BAND

25 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED запишет пластинку с THE CHOPHOUSE BAND

15 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED отказался участвовать в трибьюте VAN HALEN

30 янв 2022 : 		 JASON NEWSTED — о том, как на него повлиял успех «Чёрного альбома» METALLICA

19 ноя 2021 : 		 JASON NEWSTED — о самом запомнившемся шоу METALLICA

25 окт 2021 : 		 JASON NEWSTED: «Мои слова про невозможность играть в METALLICA поняли неправильно»

13 окт 2021 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я ставил наш альбом Lou Gramm'y»

14 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие преграды для METALLICA»

13 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED — о том, почему всегда играл в футболках METALLICA
JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере



JASON NEWSTED в гостях программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, хотел бы он посетить концерт METALLICA в Сфере и был ли он вообще в этом зале:

«Я там ещё ничего не видел, но мне очень интересно. Думаю, для них это будет просто здорово. Это было бы по-настоящему круто, потому что у них, очевидно, есть специалисты по постановке, которые знают своё дело. Вы же видели, что творилось все эти годы, пока они таскали эту чертову штуку по всему миру, эту черно-желтую штуку [сценическая постановка для тура «M72»]. Потрясающе, просто потрясающе. Так что можно только представить, что их ребята придумают для такого окружения, для такой обстановки.

Я определенно открыт для того, чтобы увидеть там любую группу. Я бы с удовольствием посмотрел там THE EAGLES. Я бы с удовольствием посмотрел там METALLICA, кого угодно. Да, я думаю, это невероятная возможность. Я очень рад за них… Какая платформа, будто реально с другой планеты. И еще — не нужно собирать оборудование в конце концерта и везти его в следующий город. Думаю, нужно сначала наладить все, извлечь уроки из первого концерта, из второго, из третьего, и к шестому… Думаю, все будет просто — все концерты будут отличными, но ты понимаешь, о чем я. Они будут учиться на каждом [концерте], выяснять, как именно это будет работать, и адаптироваться к обстановке. Уверен, все будет просто потрясающе. Да, это круто, чувак. Круто для них. И билеты раскупили в мгновение ока, и это просто замечательно. Замечательно это видеть. Реально крутяк!»




14 май 2026
olly71
В каждой его фразе читается * Я был дурак что сам ушёл из Металлики я об этом теперь жалею. *
 

