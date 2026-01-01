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JASON NEWSTED: «Я очень близко был к тому, чтобы перестать дышать»



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JASON NEWSTED в одном из недавних интервью поговорил о том, как лечился от рака горла:

«Через пару дней будет ровно год с тех пор, как я прошёл процедуру по поводу рака горла. Мне было 62 года, это было в мае прошлого года. Они сделали операцию — удалили все лимфоузлы здесь. Использовали метод TORS (трансоральную роботизированную лазерную хирургию): через рот с помощью робота и лазера удалили часть тканей в задней части головы. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии. Мы удалили всё. Сейчас я в порядке, но на прохождение всего курса лечения ушёл год».

Недавно он объявил, что этим летом отправится в первый в истории североамериканский хедлайнерский тур со своей группой THE CHOPHOUSE BAND. Он объяснил, почему решил вернуться на сцену:

«Я не рассказывал публично о диагнозе до этого момента. Теперь я делюсь этим с людьми… Но одна из причин моего возвращения к гастролям в том, что я на время сбавил обороты в 40–50 лет. А эта болезнь поставила меня перед лицом реальности сильнее, чем что‑либо ещё.

Это был самый близкий момент к тому, чтобы перестать дышать. И теперь я чувствую себя наиболее живым именно тогда, когда играю очень громко, кричу, потею и взаимодействую с людьми — так же, как с детьми или на сцене. Поэтому я возвращаюсь. Я договорился с ребятами из BLACKBERRY SMOKE. Поговорил с вокалистом и гитаристом Charlie [Starr] и спросил: „Слушай, Charlie, а как насчёт того, чтобы CHOPHOUSE BAND открыла несколько шоу в твоём туре к 25‑летию?“ Он сказал: „Конечно, Jay“. И вот мы здесь.

Я возвращаюсь, чтобы доказать себе, что могу, и чтобы вернуть те радости, которые у меня отняла эта штука. Она лишила меня вкусовых рецепторов, она лишила меня… Всё ещё онемело. Это чертовски хреново, чувак. Теперь я ценю каждую чёртову минуту. Мы оба знаем, что завтра никому не гарантировано, но за последний год у меня появилось совершенно иное осознание, иной взгляд на вещи — такого раньше не было. Я вернулся к своему гастрольному весу (конечно, я сильно похудел за это время, но теперь всё в порядке). У меня куча новых песен. У меня потрясающая группа. Я стараюсь чувствовать себя как можно более живым. Вот какой у меня настрой в настоящий момент».




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