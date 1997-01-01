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все новости группы
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Newsted
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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сегодня
JASON NEWSTED о METALLICA
В новом интервью для myPalmBeachPost бывший басист METALLICA Jason Newsted вспомнил то время, что он был в легендарной группе, — с 1986 по 2001 годы.
«Группа была чумовой. В ней не было слабых звеньев, — сказал Newsted о бывших товарищах по группе — Lars'e Ulrich'e, James'e Hetfield'e и Kirk'e Hammett'e. — Мы четверо были лицами [группы], но были ещё 4000 человек, которые помогали нам делать это шоу, — техники, работники концертных площадок, тот парень из Тимбукту, что продавал плакаты. Мы серьёзно относились к этому. Если мы должны были выступить в 8:01, мы были там в 8:01».
Newsted, родившийся в Battle Creek и выросший в городе Нилс, штат Мичиган, сказал, что гастроли — это откровение и образование. «Lars Ulrich путешествовал и много знал о Европе. Я такой: "Я знаю, где Канзас!" А он мне в ответ, смеясь: "Мы будем играть в таких местах, где играли UB40 и Diana Ross", и там были дети, которые знали о нас из копий копий кассет, в майке METALLICA, которая стоила как шестинедельная зарплата».
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гладиатор
hansi_hrb
decided
sergej3105
sergej3105
R0ck_N_R0lla
sergej3105
Costas
R0ck_N_R0lla
гладиатор
Поэтому все проекты Джейсона напоминают бесцельные метания - он и сам не знает толком, что он хочет. Ему бы, кмк, в какую-нибудь группу вступить надо, но где уже есть лидер - вот там его энергия будет направлена в нужное русло.. Недаром именно в таких проектах он "застревал" на продолжительны срок (Metallica, Voivod).
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