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*Newsted*



6 дек 2017 : 		 JASON NEWSTED о METALLICA

1 дек 2017 : 		 Выставка работ JASON'a NEWSTED'a

24 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER

20 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED продает дом

18 май 2017 : 		 JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми

10 май 2017 : 		 JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND

24 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

16 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS

14 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

2 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания

31 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о новой песне METALLICA

15 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED

24 дек 2014 : 		 У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED

24 сен 2014 : 		 JASON NEWSTED удалился из социальных сетей

22 фев 2014 : 		 NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам

19 фев 2014 : 		 NEWSTED не приедут в Австралию?

15 фев 2014 : 		 Новое видео NEWSTED

6 фев 2014 : 		 Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии

26 дек 2013 : 		 JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"

8 ноя 2013 : 		 JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать

1 ноя 2013 : 		 Новое видео NEWSTED

16 авг 2013 : 		 NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA

8 авг 2013 : 		 JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом

31 июл 2013 : 		 Новая песня NEWSTED

29 июл 2013 : 		 Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания

24 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления NEWSTED

24 июл 2013 : 		 Видео с текстом от NEWSTED

22 июл 2013 : 		 Семплы новых песен NEWSTED

19 июл 2013 : 		 Новая песня NEWSTED

13 июл 2013 : 		 Семплы новой песни NEWSTED

13 июл 2013 : 		 JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'

5 июл 2013 : 		 JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'

28 июн 2013 : 		 NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»

28 июн 2013 : 		 GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED

24 июн 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

21 июн 2013 : 		 Новая песня NEWSTED доступна для скачивания

18 июн 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED со сцены

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

10 июн 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED

5 июн 2013 : 		 Новая песня NEWSTED

3 июн 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

29 май 2013 : 		 NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"

25 май 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

23 май 2013 : 		 JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены

13 май 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

1 май 2013 : 		 NEWSTED стали участниками GIGANTOUR

30 апр 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED

26 апр 2013 : 		 NEWSTED ответил на вопросы

24 апр 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED

22 апр 2013 : 		 Группа NEWSTED открыла первое турне

12 апр 2013 : 		 Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED

8 апр 2013 : 		 NEWSTED завершил запись

21 мар 2013 : 		 Гитарист STAIND о игре в NEWSTED

19 мар 2013 : 		 Гитарист STAIND в NEWSTED

6 мар 2013 : 		 NEWSTED работают над новыми песнями

19 фев 2013 : 		 JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»

11 фев 2013 : 		 NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"

24 янв 2013 : 		 NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"

16 янв 2013 : 		 Новое видео NEWSTED

13 янв 2013 : 		 JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах

13 янв 2013 : 		 JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет

11 янв 2013 : 		 Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе

20 дек 2012 : 		 JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"

18 дек 2012 : 		 Новая песня NEWSTED

15 дек 2012 : 		 JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе

8 дек 2012 : 		 JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом

27 янв 2004 : 		 JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS

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JASON NEWSTED о METALLICA

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В новом интервью для myPalmBeachPost бывший басист METALLICA Jason Newsted вспомнил то время, что он был в легендарной группе, — с 1986 по 2001 годы.

«Группа была чумовой. В ней не было слабых звеньев, — сказал Newsted о бывших товарищах по группе — Lars'e Ulrich'e, James'e Hetfield'e и Kirk'e Hammett'e. — Мы четверо были лицами [группы], но были ещё 4000 человек, которые помогали нам делать это шоу, — техники, работники концертных площадок, тот парень из Тимбукту, что продавал плакаты. Мы серьёзно относились к этому. Если мы должны были выступить в 8:01, мы были там в 8:01».

Newsted, родившийся в Battle Creek и выросший в городе Нилс, штат Мичиган, сказал, что гастроли — это откровение и образование. «Lars Ulrich путешествовал и много знал о Европе. Я такой: "Я знаю, где Канзас!" А он мне в ответ, смеясь: "Мы будем играть в таких местах, где играли UB40 и Diana Ross", и там были дети, которые знали о нас из копий копий кассет, в майке METALLICA, которая стоила как шестинедельная зарплата».

JASON NEWSTED Looks Back On His Time In METALLICA:



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

гладиатор
6 дек 2017, 15:12		Уверен, он жалеет что в свое время ушел из группы.

hansi_hrb
6 дек 2017, 15:17		100% учитывая что как творческая единица он себя как то круто не проявил.

decided
6 дек 2017, 15:30		Что-то часто в новостях о нем стали писать. Жалеет он 146%, и чего не остался а ?

sergej3105
6 дек 2017, 16:25		Он не ушёл. Его Ушли.

sergej3105
6 дек 2017, 16:26		Кирк всю жизнь прогибался. Может Джейсон не захотел ?

R0ck_N_R0lla
6 дек 2017, 17:03		как музыкант он дно, сольник прекрасно это показал, ни разу не Мастейн. сидел бы в метле, получал бы бабос, какой он со своей группкой вовек не заработает. но видать реально не ладил с Хэтом и мистером Баксом

sergej3105
6 дек 2017, 17:13		Кирк молчит себе тихонько в тряпочку и довольный...

Costas
6 дек 2017, 17:16		decided, ибо принципы дороже денег

R0ck_N_R0lla
6 дек 2017, 17:18		дык естественно, если Ньюстеда хоть в какие то проекты звали, да и сам он наскреб кое-каких мыслей на альбом, то Хэммит нахуй никому не нужен, кроме Холта, из за старой дружбы. уж про собственный альбом и говорить нечего

гладиатор
6 дек 2017, 18:05		Как мне кажется, Джейсон не может долго что-то делать. Его проекты ему быстро надоедают. Он очень энергичен, почти как Ларс, только ему не хватает целеустремленности Ларса, который может канализировать свою энергию и направить ее в нужное ему русло..

Поэтому все проекты Джейсона напоминают бесцельные метания - он и сам не знает толком, что он хочет. Ему бы, кмк, в какую-нибудь группу вступить надо, но где уже есть лидер - вот там его энергия будет направлена в нужное русло.. Недаром именно в таких проектах он "застревал" на продолжительны срок (Metallica, Voivod).


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