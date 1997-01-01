сегодня



JASON NEWSTED о METALLICA В новом интервью для myPalmBeachPost бывший басист METALLICA Jason Newsted вспомнил то время, что он был в легендарной группе, — с 1986 по 2001 годы.



«Группа была чумовой. В ней не было слабых звеньев, — сказал Newsted о бывших товарищах по группе — Lars'e Ulrich'e, James'e Hetfield'e и Kirk'e Hammett'e. — Мы четверо были лицами [группы], но были ещё 4000 человек, которые помогали нам делать это шоу, — техники, работники концертных площадок, тот парень из Тимбукту, что продавал плакаты. Мы серьёзно относились к этому. Если мы должны были выступить в 8:01, мы были там в 8:01».



Newsted, родившийся в Battle Creek и выросший в городе Нилс, штат Мичиган, сказал, что гастроли — это откровение и образование. «Lars Ulrich путешествовал и много знал о Европе. Я такой: "Я знаю, где Канзас!" А он мне в ответ, смеясь: "Мы будем играть в таких местах, где играли UB40 и Diana Ross", и там были дети, которые знали о нас из копий копий кассет, в майке METALLICA, которая стоила как шестинедельная зарплата».







+6 -0



( 10 )





просмотров: 1485

