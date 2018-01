сегодня



JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a Бывший басист METALLICA Jason Newsted вместе с группой THE CHOPHOUSE BAND 12 января в Cultural Council, Lake Worth, Florida, отыграл шоу, в ходе которого исполнил кавер-версию композиции Neil'a Young'a "Rockin' In The Free World".























