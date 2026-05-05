JASON NEWSTED: «Три недели назад я избавился от рака»



JASON NEWSTED в недавнем интервью признался, что у него был обнаружен рак горла:



«Если бы я мог быть там, я бы обязательно пришел (трибьют-шоу Bon Scott/AC/DC в прошлом феврале). Поэтому я об этом немного расскажу . Я решил, что на этой неделе, когда я начинаю продвигать концерты и прочее и сообщать всем, что я снова в деле, — а вы уже об этом знаете, ведь вы, наверное, в числе тех 24 человек, которым я об этом рассказал (Jason едет в первый североамериканский тур с THE CHOPHOUSE BAND).



Итак, вот как все было, а ведь через неделю будет год. Так что через неделю с сегодняшнего дня будет ровно год. 8 мая 2025 года я перенес операцию по поводу рака горла. Итак, они вырезали отсюда кучу дерьма, а потом прошли лазерами вот так и вырезали еще кучу дерьма. Так что полость внутри моей головы теперь не такая, как раньше, но мы обнаружили всё на ранней стадии. И примерно три недели назад я получил подтверждение, что я «здоров и чист». Так что я победил болезнь.



Я пообещал себе, что буду отдыхать, и это был первый раз в моей жизни, когда я это сделал. Обычно я либо в деле, либо вне его. И я пообещал себе, что сниму с себя всю эту тяжесть и полежу столько часов, сколько нужно. И ни за что, с моим высокомерным, избалованным характером, я бы не бросил курить травку, не бросил бы пить, не бросил бы это все делать, но... великий дух привлек мое внимание и сказал: «Сейчас это не к месту, чувак». И он оттащил меня от всего этого. И теперь я более трезв, чем когда-либо в своей взрослой жизни. Так что во всем есть благословения. Лимонад, который я делаю этим летом, брат — мм. Сладенький. Ооо».







