*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
5 май 2026 : 		 JASON NEWSTED: «Три недели назад я избавился от рака»

19 июл 2024 : 		 JASON NEWSTED продает более 60 инструментов

13 янв 2024 : 		 JASON NEWSTED: «Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве»

23 май 2023 : 		 Видео с выступления NEWSTED

22 май 2023 : 		 JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED

19 май 2023 : 		 JASON NEWSTED — об уходе из METALLICA: «Я всегда играл с теми, кто хотел играть»

11 май 2023 : 		 JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA

10 май 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пусть люди решат, нужны ли наши концерты»

30 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пока разовый концерт, а дальше...»

23 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED — об отношениях с музыкантами METALLICA

17 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED возвращает NEWSTED

27 мар 2023 : 		 JASON NEWSTED в акустике

5 фев 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Будет громко!»

27 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED недоволен статьёй о туре VAN HALEN

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And THE CHOPHOUSE BAND

25 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED запишет пластинку с THE CHOPHOUSE BAND

15 апр 2022 : 		 JASON NEWSTED отказался участвовать в трибьюте VAN HALEN

30 янв 2022 : 		 JASON NEWSTED — о том, как на него повлиял успех «Чёрного альбома» METALLICA

19 ноя 2021 : 		 JASON NEWSTED — о самом запомнившемся шоу METALLICA

25 окт 2021 : 		 JASON NEWSTED: «Мои слова про невозможность играть в METALLICA поняли неправильно»

13 окт 2021 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я ставил наш альбом Lou Gramm'y»

14 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие преграды для METALLICA»

13 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED — о том, почему всегда играл в футболках METALLICA

10 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED сыграл для пожарных

31 авг 2021 : 		 Как потребность в другой музыке привела к уходу JASON'a NEWSTED'a из METALLICA

2 июл 2021 : 		 JASON NEWSTED продал ранчо
JASON NEWSTED: «Три недели назад я избавился от рака»



JASON NEWSTED в недавнем интервью признался, что у него был обнаружен рак горла:

«Если бы я мог быть там, я бы обязательно пришел (трибьют-шоу Bon Scott/AC/DC в прошлом феврале). Поэтому я об этом немного расскажу . Я решил, что на этой неделе, когда я начинаю продвигать концерты и прочее и сообщать всем, что я снова в деле, — а вы уже об этом знаете, ведь вы, наверное, в числе тех 24 человек, которым я об этом рассказал (Jason едет в первый североамериканский тур с THE CHOPHOUSE BAND).

Итак, вот как все было, а ведь через неделю будет год. Так что через неделю с сегодняшнего дня будет ровно год. 8 мая 2025 года я перенес операцию по поводу рака горла. Итак, они вырезали отсюда кучу дерьма, а потом прошли лазерами вот так и вырезали еще кучу дерьма. Так что полость внутри моей головы теперь не такая, как раньше, но мы обнаружили всё на ранней стадии. И примерно три недели назад я получил подтверждение, что я «здоров и чист». Так что я победил болезнь.

Я пообещал себе, что буду отдыхать, и это был первый раз в моей жизни, когда я это сделал. Обычно я либо в деле, либо вне его. И я пообещал себе, что сниму с себя всю эту тяжесть и полежу столько часов, сколько нужно. И ни за что, с моим высокомерным, избалованным характером, я бы не бросил курить травку, не бросил бы пить, не бросил бы это все делать, но... великий дух привлек мое внимание и сказал: «Сейчас это не к месту, чувак». И он оттащил меня от всего этого. И теперь я более трезв, чем когда-либо в своей взрослой жизни. Так что во всем есть благословения. Лимонад, который я делаю этим летом, брат — мм. Сладенький. Ооо».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

5 май 2026
m
mohnatiy
Здоровья Джейсону! Но я бы на его месте раньше времени не радовался особо, само наличие рака говорит о генетическом сбое в организме и нарушенном иммунитете.
5 май 2026
G
GlowoErzum
mohnatiy, к сожалению, чем старше человек, тем больше повышается вероятность рака. В каждом человеческом организме каждый день до 100.000 раковых клеток образуются и уничтожаются Т-киллерами. Само собой, в какой-то момент, иммунная система перестаёт справляться и пропускает что-то, что потом начинает расти.
