Как JASON NEWSTED узнал о раке

JASON NEWSTED продал ранчо
26 май 2021 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили тему Jason'a Isbell'a
30 апр 2021 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику Джонни Кэша
28 апр 2021 :
|
JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA
23 апр 2021 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику JOHNNY CASH'а
24 фев 2021 :
|
Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
11 фев 2021 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JASON ISBELL
5 фев 2021 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JOHN'a ANDERSON'a
18 янв 2021 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
27 дек 2020 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
25 дек 2020 :
|
JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS
23 дек 2020 :
|
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
14 дек 2020 :
|
Видео с выступления JASON NEWSTED
25 ноя 2020 :
|
JASON NEWSTED вновь продаёт дом
12 окт 2020 :
|
JASON NEWSTED купил дом
30 апр 2020 :
|
Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»
5 апр 2020 :
|
JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»
3 апр 2020 :
|
JASON NEWSTED на карантине
1 апр 2020 :
|
Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND
16 фев 2020 :
|
Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND
21 дек 2019 :
|
JASON NEWSTED продал дом
1 ноя 2019 :
|
JASON NEWSTED снизил цену за дом
17 окт 2019 :
|
JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
|
JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
|
JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
|
JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
|
JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
|
JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
|
Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
|
JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
|
JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
|
JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
|
JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
|
Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
|
JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
|
Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
|
JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
|
JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
|
JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
|
У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
|
JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
|
NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
|
NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
|
Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
|
Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
|
JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
|
JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
|
Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
|
NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
|
JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
|
Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
|
Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
|
Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
|
Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
|
Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
|
Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
|
JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
|
JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
|
NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
|
GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
|
Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
|
Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
|
NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
|
JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
|
NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
|
NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
|
Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
|
Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
|
NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
|
Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
|
Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
|
NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
|
JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
|
NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
|
NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
|
Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
|
JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
|
JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
|
Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
|
JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
|
Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
|
JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
|
JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
|
JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
сегодня
Как JASON NEWSTED узнал о раке
JASON NEWSTED был гостем в программе "Let There Be Talk", где он подробно рассказал о симптомах, которые в итоге привели к диагнозу рака горла, отметив, насколько они были на самом деле незаметными. Отвечая на вопрос, что он чувствовал до постановки диагноза, бывший басист METALLICA сказал:
«Я вообще никак себя по-другому не чувствовал. Было небольшое ощущение боли в ухе и в челюсти. И пение стало немного страдать».
Он продолжил, вспоминая момент, когда заметил нечто подозрительное:
«В феврале прошлого года у меня дома во Флориде гостили брат с женой. И я нащупал [шишку на шее], а моя жена Nicole сидит рядом и говорит: “Что это?” А я такой: “М-м…” Ну и на следующей неделе пошёл всё проверять.
Доктор звонит и говорит — вместо того, чтобы просто сказать, что к чему: “Вам нужно прийти”. Это уже нехорошо. Я пришёл, и он выдал все на гора. А я такой: “Ты вообще с кем говоришь? Что, как, что это? Я же Супермен. Да пошёл ты. Не может такого быть. От меня всё отскакивает. Ты о чём вообще?” Я ожидал, что такое может случиться лет через 20 или около того».
По словам Newsted'a, он попытался объяснить произошедшее, оглядываясь на свой образ жизни во времена активных гастролей:
«Те годы туров — это как собачьи годы. Это четыре-пять лет в одном, если реально посчитать, какая нагрузка на организм — по пару сотен концертов в год несколько лет подряд, по три перелёта в день, всё это “расширение-сжатие” постоянно. Такая хрень тебя догоняет».
Он добавил, что диагноз удалось поставить быстро и без инвазивных процедур:
«Существует около 550 видов рака, с которыми мы имеем дело — на самом деле больше, но примерно столько, которые мы рассматриваем, и несколько сотен распространённых, и есть такие, которые можно определить сразу, без всякой биопсии, без вмешательства. Просто по анализу крови. Вот так было у меня, к счастью. Так что они смогли определить это без лишних процедур».
Newsted также затронул тему HPV:
«В наших кругах, с 80-х, 90-х и до сегодняшнего дня — в тех кругах, где вращались мы с тобой и все наши ребята — вирус папилломы человека существует, наверное, уже сотни тысяч лет. И все мы с ним сталкивались, на том или ином уровне. Ты можешь подхватить его от контакта, даже со стакана — это менее вероятно, но возможно. Обычно организм его принимает, иммунная система справляется, и ты его выводишь, и всё. Но он может и затаиться, а потом вернуться. Вот что случилось со мной».
Он отметил, что многие музыканты его поколения сталкивались с этим:
«Bruce Dickinson, Dave Mustaine, Mike Ness — вся эта чёртова куча нас с той же “автобусной” эпохи прошла через подобное за последние десять лет. Сейчас это самый распространённый вид рака у мужчин старше 40. Примерно 70% случаев сейчас — это вот эта история с миндалинами, задней частью языка, связанная с HPV».
Он подчеркнул, что диагностика у мужчин появилась сравнительно недавно:
«У женщин это выявляют уже десятилетиями — через мазок. У мужчин только последние пару лет появилась возможность выявлять подобный тип. Раньше мы даже не знали, что можем передавать это своим партнёрам — мы бы точно не стали, если бы знали, но мы просто не могли этого знать.
Сейчас есть вакцина. С 12 до 45 лет можно сделать прививку. Я советую всем, у кого есть дети, особенно девочки, обратить на это внимание. У мужчин такое проявляется здесь [в области горла], у женщин — в шейке матки. Так что если есть возможность защитить детей — нужно это сделать. На этом всё, что я скажу по этому поводу».
Говоря о том, почему он решил рассказать об этом сейчас, Newsted объяснил:
«Я решил, что на этой неделе — когда начинаю продвигать концерты и сообщать людям, что возвращаюсь — самое время об этом рассказать. Ты, кстати, наверное, один из тех 24 человек, кому я сказал раньше».
Он напомнил, что операция состоялась 8 мая 2025 года:
«Через неделю будет ровно год. 8 мая 2025 года мне сделали операцию по поводу рака горла. Они вырезали там кучу всего, потом прошлись лазерами и убрали ещё. Так что внутри у меня теперь всё по-другому, но мы поймали это рано. И примерно три недели назад мне сказали, что всё чисто. Так что я справился».
