сегодня



Как JASON NEWSTED узнал о раке



JASON NEWSTED был гостем в программе "Let There Be Talk", где он подробно рассказал о симптомах, которые в итоге привели к диагнозу рака горла, отметив, насколько они были на самом деле незаметными. Отвечая на вопрос, что он чувствовал до постановки диагноза, бывший басист METALLICA сказал:



«Я вообще никак себя по-другому не чувствовал. Было небольшое ощущение боли в ухе и в челюсти. И пение стало немного страдать».



Он продолжил, вспоминая момент, когда заметил нечто подозрительное:



«В феврале прошлого года у меня дома во Флориде гостили брат с женой. И я нащупал [шишку на шее], а моя жена Nicole сидит рядом и говорит: “Что это?” А я такой: “М-м…” Ну и на следующей неделе пошёл всё проверять.



Доктор звонит и говорит — вместо того, чтобы просто сказать, что к чему: “Вам нужно прийти”. Это уже нехорошо. Я пришёл, и он выдал все на гора. А я такой: “Ты вообще с кем говоришь? Что, как, что это? Я же Супермен. Да пошёл ты. Не может такого быть. От меня всё отскакивает. Ты о чём вообще?” Я ожидал, что такое может случиться лет через 20 или около того».



По словам Newsted'a, он попытался объяснить произошедшее, оглядываясь на свой образ жизни во времена активных гастролей:



«Те годы туров — это как собачьи годы. Это четыре-пять лет в одном, если реально посчитать, какая нагрузка на организм — по пару сотен концертов в год несколько лет подряд, по три перелёта в день, всё это “расширение-сжатие” постоянно. Такая хрень тебя догоняет».



Он добавил, что диагноз удалось поставить быстро и без инвазивных процедур:



«Существует около 550 видов рака, с которыми мы имеем дело — на самом деле больше, но примерно столько, которые мы рассматриваем, и несколько сотен распространённых, и есть такие, которые можно определить сразу, без всякой биопсии, без вмешательства. Просто по анализу крови. Вот так было у меня, к счастью. Так что они смогли определить это без лишних процедур».



Newsted также затронул тему HPV:



«В наших кругах, с 80-х, 90-х и до сегодняшнего дня — в тех кругах, где вращались мы с тобой и все наши ребята — вирус папилломы человека существует, наверное, уже сотни тысяч лет. И все мы с ним сталкивались, на том или ином уровне. Ты можешь подхватить его от контакта, даже со стакана — это менее вероятно, но возможно. Обычно организм его принимает, иммунная система справляется, и ты его выводишь, и всё. Но он может и затаиться, а потом вернуться. Вот что случилось со мной».



Он отметил, что многие музыканты его поколения сталкивались с этим:



«Bruce Dickinson, Dave Mustaine, Mike Ness — вся эта чёртова куча нас с той же “автобусной” эпохи прошла через подобное за последние десять лет. Сейчас это самый распространённый вид рака у мужчин старше 40. Примерно 70% случаев сейчас — это вот эта история с миндалинами, задней частью языка, связанная с HPV».



Он подчеркнул, что диагностика у мужчин появилась сравнительно недавно:



«У женщин это выявляют уже десятилетиями — через мазок. У мужчин только последние пару лет появилась возможность выявлять подобный тип. Раньше мы даже не знали, что можем передавать это своим партнёрам — мы бы точно не стали, если бы знали, но мы просто не могли этого знать.



Сейчас есть вакцина. С 12 до 45 лет можно сделать прививку. Я советую всем, у кого есть дети, особенно девочки, обратить на это внимание. У мужчин такое проявляется здесь [в области горла], у женщин — в шейке матки. Так что если есть возможность защитить детей — нужно это сделать. На этом всё, что я скажу по этому поводу».



Говоря о том, почему он решил рассказать об этом сейчас, Newsted объяснил:



«Я решил, что на этой неделе — когда начинаю продвигать концерты и сообщать людям, что возвращаюсь — самое время об этом рассказать. Ты, кстати, наверное, один из тех 24 человек, кому я сказал раньше».



Он напомнил, что операция состоялась 8 мая 2025 года:



«Через неделю будет ровно год. 8 мая 2025 года мне сделали операцию по поводу рака горла. Они вырезали там кучу всего, потом прошлись лазерами и убрали ещё. Так что внутри у меня теперь всё по-другому, но мы поймали это рано. И примерно три недели назад мне сказали, что всё чисто. Так что я справился».







+0 -0



просмотров: 107

