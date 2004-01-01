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*Newsted*



1 дек 2017 : 		 Выставка работ JASON'a NEWSTED'a

24 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER

20 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED продает дом

18 май 2017 : 		 JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми

10 май 2017 : 		 JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND

24 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

16 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS

14 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

2 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания

31 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о новой песне METALLICA

15 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED

24 дек 2014 : 		 У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED

24 сен 2014 : 		 JASON NEWSTED удалился из социальных сетей

22 фев 2014 : 		 NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам

19 фев 2014 : 		 NEWSTED не приедут в Австралию?

15 фев 2014 : 		 Новое видео NEWSTED

6 фев 2014 : 		 Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии

26 дек 2013 : 		 JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"

8 ноя 2013 : 		 JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать

1 ноя 2013 : 		 Новое видео NEWSTED

16 авг 2013 : 		 NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA

8 авг 2013 : 		 JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом

31 июл 2013 : 		 Новая песня NEWSTED

29 июл 2013 : 		 Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания

24 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления NEWSTED

24 июл 2013 : 		 Видео с текстом от NEWSTED

22 июл 2013 : 		 Семплы новых песен NEWSTED

19 июл 2013 : 		 Новая песня NEWSTED

13 июл 2013 : 		 Семплы новой песни NEWSTED

13 июл 2013 : 		 JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'

5 июл 2013 : 		 JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'

28 июн 2013 : 		 NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»

28 июн 2013 : 		 GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED

24 июн 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

21 июн 2013 : 		 Новая песня NEWSTED доступна для скачивания

18 июн 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED со сцены

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

10 июн 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED

5 июн 2013 : 		 Новая песня NEWSTED

3 июн 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

29 май 2013 : 		 NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"

25 май 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

23 май 2013 : 		 JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены

13 май 2013 : 		 Видео с выступления NEWSTED

1 май 2013 : 		 NEWSTED стали участниками GIGANTOUR

30 апр 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED

26 апр 2013 : 		 NEWSTED ответил на вопросы

24 апр 2013 : 		 Видео полного концерта NEWSTED

22 апр 2013 : 		 Группа NEWSTED открыла первое турне

12 апр 2013 : 		 Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED

8 апр 2013 : 		 NEWSTED завершил запись

21 мар 2013 : 		 Гитарист STAIND о игре в NEWSTED

19 мар 2013 : 		 Гитарист STAIND в NEWSTED

6 мар 2013 : 		 NEWSTED работают над новыми песнями

19 фев 2013 : 		 JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»

11 фев 2013 : 		 NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"

24 янв 2013 : 		 NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"

16 янв 2013 : 		 Новое видео NEWSTED

13 янв 2013 : 		 JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах

13 янв 2013 : 		 JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет

11 янв 2013 : 		 Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе

20 дек 2012 : 		 JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"

18 дек 2012 : 		 Новая песня NEWSTED

15 дек 2012 : 		 JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе

8 дек 2012 : 		 JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом

27 янв 2004 : 		 JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS

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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a

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JASON NEWSTED открыл выставку своих изобразительных работ в Cultural Council (Lake Worth, Florida). Выставка называется Rawk - The Art of Jason Newsted. Jason начал творить в 2004 году, на его счету множество картин и скульптур.

«Рисование сродни звукам музыки. Это та же энергия, та же душа, тот же мозг, те же руки, которые создают музыку. Прямой перенос», — сказал он.

Video Preview Of Former METALLICA Bassist JASON NEWSTED's Florida Art Show / Sale



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Hellg
1 дек 2017, 15:55		Чёт ржуXD

sergej3105
1 дек 2017, 16:29		На 1-м фото его вообще не узнать.. Кстати Ларс тоже типа рисует, выставляется в галереях ,и продаёт свои картинки.

decided
1 дек 2017, 16:49		И на фига ушел из металлики, теперь побирается, не знает как заработать. Выглядит не очень. Печально это всё (((

Gustaff
1 дек 2017, 16:57		А он сам что ли ушел? Он слишком пил мало, не вписывался. Мазня какая-то психованая.

Hellg
1 дек 2017, 17:27		Да чего печального? Посмотри на того же Блейза Бейли. Через сколько всего ему пришлось пройти. И уход из Мейден не самое страшное, что с ним произошло. Так ничего, продолжает не просто заниматься музыкой, а ещё и писать неплохие альбомы.
Я симпатизирую Ньюстеду, но у него просто лицо такое, что кажется будто жизнь его потрепала)
P.S. ну а там хз, что у него в жизни творится.

гладиатор
1 дек 2017, 17:32		".. Кстати Ларс тоже типа рисует, выставляется в галереях ,и продаёт свои картинки."

Чушь. Ларс коллекционирует картины известных европейских художников и, однажды, продал их все скопом.


"А он сам что ли ушел? "

Сам. Алкоголь и прочее тут не причем.. Ну да история известная.


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